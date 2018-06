Трамп: Обама потерял Крым

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник на посту Барак Обама «потерял Крым». Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что вхождение Крыма в состав России не является «его виной» и произошло задолго до его вступления в должность.

«Президент Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважал его... Почему он сдался, я не знаю», — сказал Трамп.

"President Obama lost Crimea, just so you understand. This was long before I got there. I want to make it so the fake news prints it properly."



