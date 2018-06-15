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15.06.2018 17:32

Трамп: Обама потерял Крым

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник на посту Барак Обама «потерял Крым». Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что вхождение Крыма в состав России не является «его виной» и произошло задолго до его вступления в должность.

«Президент Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважал его... Почему он сдался, я не знаю», — сказал Трамп.

 

 

Ранее Fox News приводил в твиттере ещё одну цитату из интервью нынешнего главы Белого дома. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава Соединенных Штатов Барак Обама был готов к войне с Северной Кореей.

«Когда я говорил с президентом Обамой, он, по существу, был готов начать войну с КНДР», — приводит Fox News выдержку из интервью Трампа телеканалу.

 

 


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