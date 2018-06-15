Трамп: Обама потерял Крым
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник на посту Барак Обама «потерял Крым». Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу Fox News.
Он подчеркнул, что вхождение Крыма в состав России не является «его виной» и произошло задолго до его вступления в должность.
«Президент Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважал его... Почему он сдался, я не знаю», — сказал Трамп.
"President Obama lost Crimea, just so you understand. This was long before I got there. I want to make it so the fake news prints it properly."— Fox News (@FoxNews) 15 июня 2018 г.
WATCH: President @realDonaldTrump's full remarks to press outside @WhiteHouse – Part 2. pic.twitter.com/GnHDbc7zc9
Ранее Fox News приводил в твиттере ещё одну цитату из интервью нынешнего главы Белого дома. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава Соединенных Штатов Барак Обама был готов к войне с Северной Кореей.
«Когда я говорил с президентом Обамой, он, по существу, был готов начать войну с КНДР», — приводит Fox News выдержку из интервью Трампа телеканалу.
.@POTUS: "When I was talking to President Obama, he essentially was ready to go to war with North Korea." pic.twitter.com/2sf932LS5p
— Fox News (@FoxNews) 15 июня 2018 г.