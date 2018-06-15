Франция поставила диагноз акционисту Павленскому

Во Франции продлили арест петербургскому художнику Петру Павленскому. Основанием для этого стало психиатрическое заключение: у акциониста диагностировали «бредовые навязчивые идеи», «пограничное расстройство личности» с нарциссическими основаниями, «желание преступать закон и предусмотренные им ограничения», а также высокий риск рецидива.

Как сообщает «Русская служба Би-би-си» 15 июня со ссылкой на гражданскую жену Павленского, за время пребывания радикального художника под стражей проводилось три психиатрические экспертизы и одна психологическая.

В России оппозиционера неоднократно отправляли на психиатрическое освидетельствование. Но медики каждый раз заявляли о вменяемости художника.

Ещё одним основанием, повлиявшим на бессрочное продление ареста, называется тот факт, что во Франции россиянина почти ничто не держит. «Контроль над художником может гарантировать только лишение свободы», – говорится в постановлении о продлении меры пресечения.