Франция поставила диагноз акционисту Павленскому
Во Франции продлили арест петербургскому художнику Петру Павленскому. Основанием для этого стало психиатрическое заключение: у акциониста диагностировали «бредовые навязчивые идеи», «пограничное расстройство личности» с нарциссическими основаниями, «желание преступать закон и предусмотренные им ограничения», а также высокий риск рецидива.
Как сообщает «Русская служба Би-би-си» 15 июня со ссылкой на гражданскую жену Павленского, за время пребывания радикального художника под стражей проводилось три психиатрические экспертизы и одна психологическая.
В России оппозиционера неоднократно отправляли на психиатрическое освидетельствование. Но медики каждый раз заявляли о вменяемости художника.
Ещё одним основанием, повлиявшим на бессрочное продление ареста, называется тот факт, что во Франции россиянина почти ничто не держит. «Контроль над художником может гарантировать только лишение свободы», – говорится в постановлении о продлении меры пресечения.
Справка:
Пётр Павленский стал известен благодаря своим скандальным акциям: он зашивал себе рот, «заворачивался» в колючую проволоку, прибивал мошонку к брусчатке, отрезал ножом мочку правого уха. Многие из этих акций проходили в Петербурге.
В июне 2016 года суд вынес ему обвинительный приговор за поджог двери здания ФСБ на Лубянке. Акционист был оштрафован на полмиллиона рублей.
В мае прошлого года оппозиционер получил политическое убежище во Франции. А спустя пять месяцев Петр Павленский поджёг дверь здания Банка Франции, чтобы «положить начало всемирному пожару революций». Ему было предъявлено обвинение по статье об «угрожающем жизни людей повреждении имущества», в соответствии с которой ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 150 тысяч евро.