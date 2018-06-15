Setl City начала строительство школы в ЖК «Чистое небо»

На территории микрорайона комфорт-класса «Чистое небо», расположенного в Приморском районе Петербурга, компания Setl City начала строительство современной общеобразовательной школы с двумя бассейнами. Образовательное учреждение рассчитано на 1100 учащихся.

Реализация проекта ведется на собственные средства девелопера. Общеобразовательная школа, строительство которой стартовало сейчас в «Чистом небе», рассчитана на 1100 ребят. Из них 400 мест рассчитано на посещения учащихся начальной школы. В учреждении запроектировано два бассейна – большой и малый, два спортивных зала, актовый залы, просторные кабинеты, учебно-производственные мастерские, столовая, библиотека. В школьном дворе, который будет озеленен – появятся газон, деревья и кустарники, также запланирован стадион. Он включает футбольное поле, комбинированные площадки для игры в волейбол и баскетбол. Также появятся беговые дорожки, площадки для игр и отдыха учеников младших и старших классов с набивным покрытием.

Срок сдачи школы – первый квартал 2021 года, но застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию досрочно – до конца 2019 года.

Напомним, что еще одну школу в рамках проекта «Чистое небо» построят городские власти. Компания Setl City в 2017 году за свой счет разработала проектную документацию на строительство школы на 1375 учеников с двумя бассейнами. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Реализацией проекта займется профильный комитет администрации Петербурга.

«Чистое небо» от Setl City – это жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах езды от станции метро «Комендантский проспект». Уже введены в эксплуатацию 5 жилых домов, территория благоустроена.

Застройщик позаботился и об обеспечении жителей социальной инфраструктурой: в июне 2018 года на территории комплекса уже открылся первый детский сад. Учреждение, построенное и оборудованное на собственные средства Setl City, рассчитано на 190 малышей. В здании – залы для музыкальных и физкультурных занятий, во дворе – спортивная площадка и зона для подвижных игр, детский городок с яркими горками. По периметру – системы видеонаблюдения.

Ведется строительство второго детского сада на 190 мест с бассейном, в текущем году планируют приступить к возведению третьего садика с бассейном на 220 ребят.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations