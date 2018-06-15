Владелец заблокированного прокси-сервера подал в суд на Роскомнадзор
Иск к Роскомнадзору подал владелец прокси-сервиса TgVPN Владислав Здольников. Он требует признать незаконными блокировки используемых сервисом IP-адресов.
Из картотеки Арбитражного суда Москвы следует, что иск подан 13 июня эдинбургской компанией Private Networks, которая владеет сервисом TgVPN. Как пишут «Ведомости», бесплатный прокси-сервис для мессенджера Telegram был разработан около года назад. Его владелец получил уведомление о блокировке 16 апреля, в тот же день, когда по решению суда началась и блокировка приложения Павла Дурова.
Ведомство сообщило, что якобы на принадлежащих TgVPN IP-адресах обнаружили призывы к экстремистской деятельности и пропаганду террористических организаций, запрещённых в России.
По информации Здольникова, практически на всех адресах TgVPN, внесенных в чёрный список, вообще отсутствовала какая-либо информация. Эти адреса выполняли техническую функцию и не отвечали на веб-запросы пользователей.
Ранее в суд на Роскомнадзор пожаловался петербургский бизнесмен Александр Вахарев. Его компания «Инвестори» пострадала от беспорядочных попыток ведомства запретить Telegram.
Накануне Московский городской суд отклонил апелляцию по незаконной блокировке мессенджера Павла Дурова.
Справка:
Таганский суд вынес решение о блокировке Telegram 13 апреля. Иск подавал Роскомнадзор. Блокировку разрешили начать немедленно, не дожидаясь вступления решения в законную силу. Поводом для иска стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи доступа к переписке пользователей. В попытках ограничить к Telegram доступ Роскомнадзор заблокировал десятким миллионов IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google.