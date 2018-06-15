Владелец заблокированного прокси-сервера подал в суд на Роскомнадзор

Иск к Роскомнадзору подал владелец прокси-сервиса TgVPN Владислав Здольников. Он требует признать незаконными блокировки используемых сервисом IP-адресов.

Из картотеки Арбитражного суда Москвы следует, что иск подан 13 июня эдинбургской компанией Private Networks, которая владеет сервисом TgVPN. Как пишут «Ведомости», бесплатный прокси-сервис для мессенджера Telegram был разработан около года назад. Его владелец получил уведомление о блокировке 16 апреля, в тот же день, когда по решению суда началась и блокировка приложения Павла Дурова.

Ведомство сообщило, что якобы на принадлежащих TgVPN IP-адресах обнаружили призывы к экстремистской деятельности и пропаганду террористических организаций, запрещённых в России.

По информации Здольникова, практически на всех адресах TgVPN, внесенных в чёрный список, вообще отсутствовала какая-либо информация. Эти адреса выполняли техническую функцию и не отвечали на веб-запросы пользователей.

Ранее в суд на Роскомнадзор пожаловался петербургский бизнесмен Александр Вахарев. Его компания «Инвестори» пострадала от беспорядочных попыток ведомства запретить Telegram.

Накануне Московский городской суд отклонил апелляцию по незаконной блокировке мессенджера Павла Дурова.