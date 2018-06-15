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15.06.2018 17:08

Автомобили по подписке приходят в Европу. Это Jaguar и Land Rover

Компания Jaguar Land Rover вслед за другими брендами премиум-класса запускает собственный сервис подписки Carpe. Сервис будет предоставлять автомобили Jaguar и Land Rover подписчикам в Великобритании по ценам от 910 до 2200 фунтов в месяц (от 75 812 до 183 281 рублей). В первом случае это Jaguar E-Pace в самом стандартном исполнении, на другом конце ценовой шкалы Range Rover Sport HSE, сообщает 15 июня издание Fleetworld.

На данный момент сервис предлагает лишь годовой контракт на пользование автомобилем, в будущем обещают аренду и на более короткие строки. По истечении 12 месяцев клиент вправе решить, будет он пользоваться этой машиной дальше или возьмет новую. При этом, как подчеркивается на странице сервиса Carpe, с клиента не требуется никакого депозита за автомобиль; страховка, техобслуживание и ремонт за счет фирмы, более того – километраж пробега не учитывается, хоть вокруг света катайтесь.

Напомним, подписка – это новая, но быстро набирающая популярность форма «невладения» автомобилем. Такие сервисы уже имеют BMW и Mercedes, а также некоторые массовые марки, например Ford в Калифорнии; об аналогичных планах объявила Volvo. Как правило, подписные сервисы открываются при участии автопроизводителя. В некоторых случаях сервис позволяет менять автомобиль в  период контракта и даже возвращать его на время (например, отпуска), экономя арендную плату. В основном экспериментируют с подписными сервисами американцы, но в случае с JLR мы имеем дело с первыми попытками внедрения подобных услуг и в Европе.


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