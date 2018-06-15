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15.06.2018 17:08

Метрополитену хватило двух дней на ремонт эскалатора на «Балтийской»

На «Балтийской» внезапно завершился ремонт эскалатора. Петербуржцы и гости Северной столицы вновь могут без ограничений пользоваться станцией метро первой линии, открыть которую накануне не обещали. 

Информация об окончании ремонтных работ появилась на сайте подземки 15 июня. Буквально за день до этого «Фонтанка» писала, что «Балтийская» временно сменила режим работы из-за ремонта эскалатора. Вход на станцию закрыли в утренние и вечерние часы из-за работ, о продолжительности которых метрополитен не сообщал. При этом в 2018 году на «Балтийской» уже проводили капремонт – с 30 января по 6 апреля. 

 


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