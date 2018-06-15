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15.06.2018 10:00

Ипотека набирает обороты

По данным ДОМ.РФ, в I квартале 2018 года доля ипотечных сделок превысила показатели аналогичного периода прошлого года на 85% и составила 600 млрд рублей. Аналитики объясняют их популярность смягченной политикой ЦБ и прогнозируют ее дальнейший рост.
Ипотека набирает обороты
Строительный холдинг «ПСК»

Девелоперы подтверждают статистику данными продаж в своих проектах и отмечают рост доли ипотечников в премиум-сегменте жилой недвижимости.

«С начала года мы фиксируем рост доли ипотечных сделок в наших проектах бизнес-класса – ЖК «Дипломат» и клубном доме LOOK. В ЖК «Дипломат» было зарегистрировано около 40% сделок с привлечением ипотечных займов, в LOOK – около 30%. Это обусловлено двумя факторами – доступностью ипотеки и скорой сдачей обоих комплексов», – сообщил Сергей Мохнарь, генеральный директор «ПСК-недвижимость».

В премиальном сегменте покупатели отдают предпочтение Банку Санкт-Петербург и ВТБ, в то время как в сегменте комфорт и эконом превалируют сделки со Сбербанком. Такая тенденция вполне закономерна, особенно в свете заявлений Сбербанка о снижении базовых ставок.

Популярностью Сбербанк пользуется и у покупателей апартаментов.

«Сбербанк занимает первое место по популярности в нашем апарт-комплексе LIKE. Подавляющее большинство покупателей, оформляющих кредит, это около 20%, выбирают именно его. Затем следуют «Абсолют Банк» и ВТБ. По нашим прогнозам к концу года доля ипотечных сделок в общем объеме продаж апарт-комплекса составит порядка 50%», – отметил г-н Мохнарь.

По мнению эксперта, на долю ипотечных сделок в проекте влияет наличие ипотечного отдела у застройщика. Практика показывает, что компании, имеющие такую структурную единицу, регистрируют больше ипотечных сделок, т.к. принцип «одного окна» делает инструмент ипотеки понятным, простым и удобным для клиента.

Строительный холдинг «ПСК»
Строительный холдинг «ПСК»

ЖК «Дипломат» – девятиэтажный дом бизнес-класса, расположенный в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 500 метрах от Невского проспекта и ключевых достопримечательностей города. Комплекс рассчитан на 176 квартир. Из окон верхних этажей открываются панорамные виды на центр города и акваторию Невы.

Клубный дом LOOK находится на пересечении Лиговского проспекта и Прилукской улицы, в 1 минуте езды от ст.м. Лиговский проспект. Девятиэтажное здание на 96 квартир отличает большая площадь витражного остекления, более 800 кв.м., а на последних этажах представлены четырехкомнатные квартиры с просторными террасами 55 кв.м.

Апарт-комплекс LIKE находится в шаговой доступности от ст.м. «Площадь Мужества» и 10 минутах езды до ст.м. «Петроградская». В комплексе будет функционировать сервис 24/7. Передача ключей запланирована на IV квартал 2019 года.

Строительный холдинг «ПСК» – девелопер и один из крупнейших генподрядчиков Северо-Запада России. В портфеле проектов компании более 52 объектов в сфере жилищного строительства в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Сегодня включает 6 подразделений: «ПСК – Недвижимость», «ПСК – Инжиниринг», «ПСК – Механизация», «ПСК – Фасад», «ПСК – Проект» и  «ПСК – Инвест». Такая структура позволяет «ПСК» самостоятельно выполнять весь цикл строительных работ с соблюдением заявленных сроков. Многолетний опыт, профессиональная команда специалистов и собственный парк техники обеспечивают успешную реализацию проектов разной степени сложности.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

Справка о компании

Комплекс Look -  застройщик ООО "Жизнь", разрешение на строительство № 78-017-0189-2016 от 24 октября 2016, проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

ЖК Дипломат -  застройщик ООО "Аэдис", разрешение на строительство №78-018-0146.1-2015 от 07 июня 2016г., проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

Комплекс LIKE -  застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", разрешение на строительство №78003-0373-2016 от 22 декабря 2016 года, проектная декларация на сайте https://like.house/documents

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КГИОП

Сотрудники КГИОПа сыграли в футбол в особняке Брусницыных

Новости компаний
Петербургская недвижимость
15.06.2018 18:11
Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City
«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
15.06.2018 18:07
Распродажа оставшихся квартир в ЖК «Образцовый квартал»
Теперь приобрести квартиру Вашей мечты в Пушкине с просторной остекленной лоджией и французским балконом стало еще проще.
Группа компаний «ЦДС»
15.06.2018 16:08
Открыты продажи квартир в жилом комплексе ЦДС «Елизаровский»
Группа ЦДС приступила к реализации квартир в новом жилом комплексе ЦДС «Елизаровский». Стоимость квартир начинается от 2,7 млн рублей
ГК «ЦДС»
15.06.2018 16:02
Открыты продажи в жилом комплексе ЦДС «Полюстрово»
Группа ЦДС приступила к реализации квартир в новом жилом комплексе ЦДС «Полюстрово». Стоимость предложения начинается от 2,2 млн. рублей.
Скриншот с сайта https://www.facebook.com/aeroflotinternational/posts/834462936745455
15.06.2018 15:09
Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса в честь Дня России
Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса «Россия всегда со мной», который традиционно проводит 12 июня, в День России. Пассажиры, как и раньше, активно откликнулись на призыв прислать фотографии с флагом России, сделанные по случаю государственного праздника нашей страны
холдинг «Аквилон Инвест»
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pixabay.com
15.06.2018 13:18
Количество банкротов в стране побило исторический рекорд
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ГК «Эталон»
15.06.2018 13:16
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АО «Строительный трест»
15.06.2018 12:49
В ЖК OSTROV открылся детский сад
В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
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Setl City высадит почти 4,5 тысячи растений в ЖК «Полюстрово Парк»
Setl City высадит почти 4,5 тыс. деревьев и кустарников на территории ЖК «Полюстрово Парк» и общеобразовательной школы в этом проекте. Среди них – рябины, краснолистные клены, липы, кизильник, шиповник и барбарис
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