Уругвай победил Египет на мундиале

Победа Уругвая над Египтом с разницей в один гол сделала сборную России лидером своей группы.

Матч между участниками группы А – Уругваем и Египтом – закончился со счетом 1-0. Гол на 90-й минуте головой забил защитник Хосе Мария Хименес де Варгас из испанского клуба "Атлетико Мадрид".

Звезда "Фараонов", как неофициально называют африканскую сборную, Мохамед Салах так и не смог помочь своей сборной, так как тренер не выпустил его на поле стадиона в Екатеринбурге.

Крупная победа 5-0 России над Саудовской Аравией обеспечила нашей команде первое место в группе после первого круга.

В следующем туре проигравший первый матч Египет 19 июня сыграет на "Санкт-Петербург арене" со сборной России.