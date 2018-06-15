Еще
18:17 15.06.2018
Пришлите свою новость!
17:56
Российский омбудсмен: Сенцов во время голодовки набрал два килограмма
17:52
В петербургском пансионате пенсионеров лечат просроченными лекарствами
17:46
В Россию пришли новые Juke, Bentayga и редкий Forester
17:41
Теризбирком Кировского района возглавил экс-председатель УИКа из «Красненькой речки»
17:37
«Пулково» увеличил пропускную способность на треть
17:32
Трамп: Обама потерял Крым
17:24
Франция поставила диагноз акционисту Павленскому
17:16
Владелец заблокированного прокси-сервера подал в суд на Роскомнадзор
17:12
Итоги недели с Андреем Константиновым. Саудитов победили — и до пенсии доживем?
17:08
Метрополитену хватило двух дней на ремонт эскалатора на «Балтийской»
17:03
Уругвай победил Египет на мундиале
16:57
Медведев обсудил цены на бензин с Сечиным на загадочной встрече
16:45
Поклонская пригласила Трампа в Крым
16:40
Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из Китая
16:35
Пункты пропуска на севере Финляндии открыли для велосипедистов
16:30
Захарова прокомментировала слова Трампа о “российском Крыме”
16:21
На канале Грибоедова в толпе футбольных болельщиков Ирана и Марокко распылили газ
16:12
Трамп: Обама хотел войны с КНДР
15:57
Пожилые россияне получат год бесплатного обучения
15:56
Комитет по туризму возглавит сын главы Горизбиркома
15:30
Сотрудники КГИОПа сыграли в футбол в особняке Брусницыных
15:25
На Украине прокомментировали слова Трампа о российском Крыме
15:20
На первые сборы «Зенита» поедут 29 игроков
15:15
Солнцемобиль из Петербурга, отмеченный Путиным, представят в Сочи
15:10
Премия «Призвание»: Петербургских врачей наградили за новое направление в медицине
15:05
Смольный снес три летних кафе и десять лотков и автолавок в центре Петербурга
15:00
Лидер «Коррозии металла» собрался в мэры Москвы, чтобы колонизировать Марс
14:56
Семак определился с помощниками в «Зените»
14:52
Из-за конфликта единороссов Горизбирком снял с поста председателя ТИК Невского района
14:48
Песков объяснил, почему Путин передумал не повышать пенсионный возраст: Это было 13 лет назад
14:44
Перед ЧМ Роскачество изучило приложения для каршеринга: плохих нет
14:35
Метро Петербурга продлит работу до двух ночи из-за матча Россия - Египет
14:24
Дома возле стройки у Литейного моста обзавелись протестным баннером
14:16
В Петербурге у браконьеров отберут краснокнижных животных
14:12
Путин и Си Цзиньпин поговорили о КНДР
14:03
Совершивший теракт в Финляндии беженец приговорен к пожизненному заключению
13:56
В Петербурге умер старейший археолог мира Василий Любин
13:46
Ростовский ТЦ, «расплавивший» Lexus, отказался отвечать за солнечный зайчик
13:42
Из Малой Невы выловили безрукого утопленника
13:38
Банк России не опустил ключевую ставку
13:30
Россиянин получил 4,5 года тюрьмы за прописку в квартире 200 мигрантов
13:26
Землю вокруг СКК раздадут под застройку без конкурса
13:21
Курс евро упал на рубль
13:20
Фонд «Галчонок» снял мультик о том, как бороться с травлей детей
13:08
В Петербург на выходных заглянет лето
13:00
Кому дольше ждать пенсии?
12:53
Футбольная интервенция: фанаты прибывают поездами
12:50
Австрия намерена создать антимигрантскую ось Европы
12:45
«Фольксваген» вернёт на российский рынок «Гольф»
12:40
Телекомпания Fox извинилась за средний палец Робби Уильямса на церемонии открытия ЧМ-2018
12:35
Головиным заинтересовалась "Барселона"
12:29
Доходы парламентских партий РФ оказались рекордно зависимыми от бюджета
12:11
«Силовые машины» начнут выпускать электродвигатели для атомных станций
12:06
УФАС заподозрило поставщиков питания в школы в картельном сговоре
12:01
Дональд Трамп готов к торговой войне с Китаем
11:55
Безруков под волынку спел про «сплюнуть кровью»
11:50
Бывало и лучше. Рейтинг “Прямой линии с Владимиром Путиным” снизился
11:43
Справедливороссы и МЧС предлагают снизить налог на гидроциклы
11:34
Макрон предложил Европе общаться по-французски
11:23
Rusal Дерипаски просит льгот у правительства
11:10
В колонию к Сенцову приехала уполномоченный по правам человека Украины
10:53
Глава Кузбасса опроверг захват заложников в Новокузнецке, назвав ЧП бытовым убийством
10:46
Петербургские депутаты просят Уставный суд проверить закон о тишине
10:34
Петербургского оппозиционера поместили на месяц в стационар для психиатрической экспертизы
10:30
Свет на Касимовскую вернули
10:26
Дороги Петербурга свободнее обычного, но только не на Петроградской стороне
10:24
Россиянин незаконно перешел границу и попросил убежища в Финляндии
Предыдущие новости
Архив материалов
Чемпионат мира по футболу 2018
Версия для печати
15.06.2018 17:03

Уругвай победил Египет на мундиале

Победа Уругвая над Египтом с разницей в один гол сделала сборную России лидером своей группы.

Матч между участниками группы А – Уругваем и Египтом – закончился со счетом 1-0. Гол на 90-й минуте головой забил защитник Хосе Мария Хименес де Варгас из испанского клуба "Атлетико Мадрид".

Звезда "Фараонов", как неофициально называют африканскую сборную, Мохамед Салах так и не смог помочь своей сборной, так как тренер не выпустил его на поле стадиона в Екатеринбурге.

Крупная победа 5-0 России над Саудовской Аравией обеспечила нашей команде первое место в группе после первого круга.

В следующем туре проигравший первый матч Египет 19 июня сыграет на "Санкт-Петербург арене" со сборной России.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Петербургская недвижимость
15.06.2018 18:11

Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City

«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
15.06.2018 18:07

Распродажа оставшихся квартир в ЖК «Образцовый квартал»

Теперь приобрести квартиру Вашей мечты в Пушкине с просторной остекленной лоджией и французским балконом стало еще проще.
Группа компаний «ЦДС»
15.06.2018 16:08

Открыты продажи квартир в жилом комплексе ЦДС «Елизаровский»

Группа ЦДС приступила к реализации квартир в новом жилом комплексе ЦДС «Елизаровский». Стоимость квартир начинается от 2,7 млн рублей
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Уругвай победил Египет на мундиале
Метро Петербурга продлит работу до двух ночи из-за матча Россия - Египет
Футбольная интервенция: фанаты прибывают поездами
Телекомпания Fox извинилась за средний палец Робби Уильямса на церемонии открытия ЧМ-2018
Головиным заинтересовалась "Барселона"
Украина вынуждена показывать чемпионат мира в России
Фан-зону на Конюшенной в первый день ЧМ-2018 посетили 67 тысяч человек
Сборную Саудовской Аравии накажут за разгромный проигрыш россиянам
«Уходит боль. Россия – Саудовская Аравия 5:0»: лидер группы «Чайф» обновил свою песню
Кадыров о победе на ЧМ-2018: Слепаков напишет новую песню про сборную
Фан-зона, которую мы заслужили
Как сборная заставила пожать плечами даже Путина
Кто приехал в Москву на открытие ЧМ-2018
Жулики постановили воровать только у гостей из НАТО
Светлое и теплое для сборной России
Иностранные болельщики про Петербург: Не совсем Мальдивы, но метро в Автово блестящее
Мундиаль не без баяна
Футбол пройдёт мимо Финляндии
Сборная России готова к чемпионату. Дышим животом
Заработает ли Петербург на мундиале?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым. Саудитов победили — и до пенсии доживем?

Михаил Огнев/

На канале Грибоедова в толпе футбольных болельщиков Ирана и Марокко распылили газ

КГИОП

Сотрудники КГИОПа сыграли в футбол в особняке Брусницыных

Новости компаний
Петербургская недвижимость
15.06.2018 18:11
Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City
«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
15.06.2018 18:07
Распродажа оставшихся квартир в ЖК «Образцовый квартал»
Теперь приобрести квартиру Вашей мечты в Пушкине с просторной остекленной лоджией и французским балконом стало еще проще.
Группа компаний «ЦДС»
15.06.2018 16:08
Открыты продажи квартир в жилом комплексе ЦДС «Елизаровский»
Группа ЦДС приступила к реализации квартир в новом жилом комплексе ЦДС «Елизаровский». Стоимость квартир начинается от 2,7 млн рублей
ГК «ЦДС»
15.06.2018 16:02
Открыты продажи в жилом комплексе ЦДС «Полюстрово»
Группа ЦДС приступила к реализации квартир в новом жилом комплексе ЦДС «Полюстрово». Стоимость предложения начинается от 2,2 млн. рублей.
Скриншот с сайта https://www.facebook.com/aeroflotinternational/posts/834462936745455
15.06.2018 15:09
Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса в честь Дня России
Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса «Россия всегда со мной», который традиционно проводит 12 июня, в День России. Пассажиры, как и раньше, активно откликнулись на призыв прислать фотографии с флагом России, сделанные по случаю государственного праздника нашей страны
холдинг «Аквилон Инвест»
15.06.2018 14:05
В Шушарах вышел в продажу новый жилой комплекс формата «все включено»
Компания «Аквилон Инвест» совместно с партнером «Петербургская Недвижимость» начала продажи квартир в I очереди ЖК «All Inclusive»* в Шушарах и одновременно наполнила локацию новым предложением жилья.
pixabay.com
15.06.2018 13:18
Количество банкротов в стране побило исторический рекорд
Количество признанных банкротами россиян в период с января по март увеличилось в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло 8966 человек, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ)
ГК «Эталон»
15.06.2018 13:16
Группа «Эталон» начинает продажи квартир в ЖК «Охта Хаус»
Группа «Эталон» объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе комфорт-класса «Охта Хаус», расположенном в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты, по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
АО «Строительный трест»
15.06.2018 12:49
В ЖК OSTROV открылся детский сад
В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
Setl City
15.06.2018 12:17
Setl City высадит почти 4,5 тысячи растений в ЖК «Полюстрово Парк»
Setl City высадит почти 4,5 тыс. деревьев и кустарников на территории ЖК «Полюстрово Парк» и общеобразовательной школы в этом проекте. Среди них – рябины, краснолистные клены, липы, кизильник, шиповник и барбарис
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.