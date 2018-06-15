Медведев обсудил цены на бензин с Сечиным на загадочной встрече

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провёл встречу с главой НК «Роснефть» Игорем Сечиным, сообщает 15 июня кабмин. На встрече обсуждались итоги деятельности компании за 2017 год и её крупные проекты, а также «вопросы функционирования топливного рынка, в том числе в контексте принимаемых правительством решений по стабилизации цен на бензин». О деталях беседы кабмин умалчивает.

По данным РБК, пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова уточнила, что эта встреча прошла 14 июня.

Накануне, 13 июня, на селекторном совещании с представителями региональных властей вице-премьер Дмитрий Козак, назначенный в новом составе правительства куратором топливно-энергетического комплекса страны, категорически опроверг «апокалиптические прогнозы» о росте цен на бензин до 100 рублей за литр к концу текущего года – то есть фактически пообещал, что этого не случится

«Это невозможно, – заявил Козак. – Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо».

Повышение цен на топливо, по его словам, ставит под удар бюджеты регионов, так как увеличение расходов компаний на бензин сокращает поступления от налога на прибыль, поэтому «прямо сейчас» «мы должны совместными усилиями найти решение, с тем чтобы не допустить дальнейшей эскалации цен».

«Наблюдается стабилизация цен на автозаправочных станциях на уровне 30 мая, хотя по отдельным регионам есть небольшие отклонения, небольшой рост», – добавил Козак.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 7 июня, отвечая на жалобы петербургского автомобилиста, сказал, что цены выросли из-за «неточного регулирования» в энергетической сфере, и ситуация на топливном рынке сложилась «неправильная» и «недопустимая».

«Цены на нефть на мировом рынке подняли, для того чтобы загрузить свои НПЗ: компании наши считают недополученную выгоду за тот объем нефти, который направляют на НПЗ, который они могли бы реализовать на внешнем рынке и получить доход, – пояснил Путин. – Чтобы это компенсировать, поднимают цены на бензин».

30 мая Козак провел экстренное совещание с руководителями и представителями крупнейших нефтяных компаний страны. Они пообещали не повышать цены на бензин и дизтопливо в ответ на снижение фискальной нагрузки на нефтяную отрасль, причем правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо на 3 и 2 тысячи рублей за тонну соответственно уже с 1 июня, а не с 1 июля, как было запланировано ранее. Помимо этого, в начале июня Минфин предложил наделить правительство правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности если компании нарушат договоренность о заморозке цен.

9 июня президент Независимого топливного союза (НТС), объединяющего владельцев независимых АЗС в России, Павел Баженов высказал мнение, что принимаемые правительством меры для сдерживания роста цен на топливо (договоренность о заморозке розничных цен на бензин на АЗС нефтяных компаний) ставят под угрозу существование независимых АЗС – они уже начали закрываться. Без них физически будет невозможно обеспечить страну автомобильным топливом, а цены на бензин могут взлететь до 100 рублей за литр.

Чтобы не допустить этого, НТС предложил правительству отпустить розничную цену на бензин или «в качестве экстренной меры» включить режим ручного управления в оптовом сегменте, чтобы обеспечить «адекватную» доходность для независимых сетей АЗС. А в долгосрочной перспективе, по мнению НТС, надо провести системную реформу российского топливного рынка, радикально увеличив объёмы обязательной биржевой торговли – до 25% от производства дизтоплива и до 50% – бензина. Сейчас на бирже крупные компании должны продавать не менее 5% дизтоплива и 10% бензина, считает Баженов.

С начала года бензин в России подорожал на 8%, а дизельное топливо – на 8,5%, обогнав инфляцию почти в пять раз, напоминает NEWSru.com. Рост цен привёл к недовольству автомобилистов. В регионах прошли пикеты и обсуждались акции протеста, типа бойкота АЗС в некоторые дни.