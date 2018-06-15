Еще
18:17 15.06.2018
Пришлите свою новость!
17:56
Российский омбудсмен: Сенцов во время голодовки набрал два килограмма
17:52
В петербургском пансионате пенсионеров лечат просроченными лекарствами
17:46
В Россию пришли новые Juke, Bentayga и редкий Forester
17:41
Теризбирком Кировского района возглавил экс-председатель УИКа из «Красненькой речки»
17:37
«Пулково» увеличил пропускную способность на треть
17:32
Трамп: Обама потерял Крым
17:24
Франция поставила диагноз акционисту Павленскому
17:16
Владелец заблокированного прокси-сервера подал в суд на Роскомнадзор
17:12
Итоги недели с Андреем Константиновым. Саудитов победили — и до пенсии доживем?
17:08
Метрополитену хватило двух дней на ремонт эскалатора на «Балтийской»
17:03
Уругвай победил Египет на мундиале
16:57
Медведев обсудил цены на бензин с Сечиным на загадочной встрече
16:45
Поклонская пригласила Трампа в Крым
16:40
Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из Китая
16:35
Пункты пропуска на севере Финляндии открыли для велосипедистов
16:30
Захарова прокомментировала слова Трампа о “российском Крыме”
16:21
На канале Грибоедова в толпе футбольных болельщиков Ирана и Марокко распылили газ
16:12
Трамп: Обама хотел войны с КНДР
15:57
Пожилые россияне получат год бесплатного обучения
15:56
Комитет по туризму возглавит сын главы Горизбиркома
15:30
Сотрудники КГИОПа сыграли в футбол в особняке Брусницыных
15:25
На Украине прокомментировали слова Трампа о российском Крыме
15:20
На первые сборы «Зенита» поедут 29 игроков
15:15
Солнцемобиль из Петербурга, отмеченный Путиным, представят в Сочи
15:10
Премия «Призвание»: Петербургских врачей наградили за новое направление в медицине
15:05
Смольный снес три летних кафе и десять лотков и автолавок в центре Петербурга
15:00
Лидер «Коррозии металла» собрался в мэры Москвы, чтобы колонизировать Марс
14:56
Семак определился с помощниками в «Зените»
14:52
Из-за конфликта единороссов Горизбирком снял с поста председателя ТИК Невского района
14:48
Песков объяснил, почему Путин передумал не повышать пенсионный возраст: Это было 13 лет назад
14:44
Перед ЧМ Роскачество изучило приложения для каршеринга: плохих нет
14:35
Метро Петербурга продлит работу до двух ночи из-за матча Россия - Египет
14:24
Дома возле стройки у Литейного моста обзавелись протестным баннером
14:16
В Петербурге у браконьеров отберут краснокнижных животных
14:12
Путин и Си Цзиньпин поговорили о КНДР
14:03
Совершивший теракт в Финляндии беженец приговорен к пожизненному заключению
13:56
В Петербурге умер старейший археолог мира Василий Любин
13:46
Ростовский ТЦ, «расплавивший» Lexus, отказался отвечать за солнечный зайчик
13:42
Из Малой Невы выловили безрукого утопленника
13:38
Банк России не опустил ключевую ставку
13:30
Россиянин получил 4,5 года тюрьмы за прописку в квартире 200 мигрантов
13:26
Землю вокруг СКК раздадут под застройку без конкурса
13:21
Курс евро упал на рубль
13:20
Фонд «Галчонок» снял мультик о том, как бороться с травлей детей
13:08
В Петербург на выходных заглянет лето
13:00
Кому дольше ждать пенсии?
12:53
Футбольная интервенция: фанаты прибывают поездами
12:50
Австрия намерена создать антимигрантскую ось Европы
12:45
«Фольксваген» вернёт на российский рынок «Гольф»
12:40
Телекомпания Fox извинилась за средний палец Робби Уильямса на церемонии открытия ЧМ-2018
12:35
Головиным заинтересовалась "Барселона"
12:29
Доходы парламентских партий РФ оказались рекордно зависимыми от бюджета
12:11
«Силовые машины» начнут выпускать электродвигатели для атомных станций
12:06
УФАС заподозрило поставщиков питания в школы в картельном сговоре
12:01
Дональд Трамп готов к торговой войне с Китаем
11:55
Безруков под волынку спел про «сплюнуть кровью»
11:50
Бывало и лучше. Рейтинг “Прямой линии с Владимиром Путиным” снизился
11:43
Справедливороссы и МЧС предлагают снизить налог на гидроциклы
11:34
Макрон предложил Европе общаться по-французски
11:23
Rusal Дерипаски просит льгот у правительства
11:10
В колонию к Сенцову приехала уполномоченный по правам человека Украины
10:53
Глава Кузбасса опроверг захват заложников в Новокузнецке, назвав ЧП бытовым убийством
10:46
Петербургские депутаты просят Уставный суд проверить закон о тишине
10:34
Петербургского оппозиционера поместили на месяц в стационар для психиатрической экспертизы
10:30
Свет на Касимовскую вернули
10:26
Дороги Петербурга свободнее обычного, но только не на Петроградской стороне
10:24
Россиянин незаконно перешел границу и попросил убежища в Финляндии
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
15.06.2018 16:57

Медведев обсудил цены на бензин с Сечиным на загадочной встрече

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провёл встречу с главой НК «Роснефть» Игорем Сечиным, сообщает 15 июня кабмин. На встрече обсуждались итоги деятельности компании за 2017 год и её крупные проекты, а также «вопросы функционирования топливного рынка, в том числе в контексте принимаемых правительством решений по стабилизации цен на бензин». О деталях беседы кабмин умалчивает.

По данным РБК, пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова уточнила, что эта встреча прошла 14 июня.

Накануне, 13 июня, на селекторном совещании с представителями региональных властей вице-премьер Дмитрий Козак, назначенный в новом составе правительства куратором топливно-энергетического комплекса страны, категорически опроверг «апокалиптические прогнозы» о росте цен на бензин до 100 рублей за литр к концу текущего года – то есть фактически пообещал, что этого не случится

«Это невозможно, – заявил Козак. – Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо».

Повышение цен на топливо, по его словам, ставит под удар бюджеты регионов, так как увеличение расходов компаний на бензин сокращает поступления от налога на прибыль, поэтому «прямо сейчас» «мы должны совместными усилиями найти решение, с тем чтобы не допустить дальнейшей эскалации цен».

«Наблюдается стабилизация цен на автозаправочных станциях на уровне 30 мая, хотя по отдельным регионам есть небольшие отклонения, небольшой рост», – добавил Козак.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 7 июня, отвечая на жалобы петербургского автомобилиста, сказал, что цены выросли из-за «неточного регулирования» в энергетической сфере, и ситуация на топливном рынке сложилась «неправильная» и «недопустимая».

«Цены на нефть на мировом рынке подняли, для того чтобы загрузить свои НПЗ: компании наши считают недополученную выгоду за тот объем нефти, который направляют на НПЗ, который они могли бы реализовать на внешнем рынке и получить доход, – пояснил Путин. – Чтобы это компенсировать, поднимают цены на бензин».

30 мая Козак провел экстренное совещание с руководителями и представителями крупнейших нефтяных компаний страны. Они пообещали не повышать цены на бензин и дизтопливо в ответ на снижение фискальной нагрузки на нефтяную отрасль, причем правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо на 3 и 2 тысячи рублей за тонну соответственно уже с 1 июня, а не с 1 июля, как было запланировано ранее. Помимо этого, в начале июня Минфин предложил наделить правительство правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности если компании нарушат договоренность о заморозке цен.

9 июня президент Независимого топливного союза (НТС), объединяющего владельцев независимых АЗС в России, Павел Баженов высказал мнение, что принимаемые правительством меры для сдерживания роста цен на топливо (договоренность о заморозке розничных цен на бензин на АЗС нефтяных компаний) ставят под угрозу существование независимых АЗС – они уже начали закрываться. Без них физически будет невозможно обеспечить страну автомобильным топливом, а цены на бензин могут взлететь до 100 рублей за литр.

Чтобы не допустить этого, НТС предложил правительству отпустить розничную цену на бензин или «в качестве экстренной меры» включить режим ручного управления в оптовом сегменте, чтобы обеспечить «адекватную» доходность для независимых сетей АЗС. А в долгосрочной перспективе, по мнению НТС, надо провести системную реформу российского топливного рынка, радикально увеличив объёмы обязательной биржевой торговли – до 25% от производства дизтоплива и до 50% – бензина. Сейчас на бирже крупные компании должны продавать не менее 5% дизтоплива и 10% бензина, считает Баженов.

С начала года бензин в России подорожал на 8%, а дизельное топливо – на 8,5%, обогнав инфляцию почти в пять раз, напоминает NEWSru.com. Рост цен привёл к недовольству автомобилистов. В регионах прошли пикеты и обсуждались акции протеста, типа бойкота АЗС в некоторые дни.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51

«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов

Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12

При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%

Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
pixabay.com
05.06.2018 18:20

«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России

31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Владелец заблокированного прокси-сервера подал в суд на Роскомнадзор
Медведев обсудил цены на бензин с Сечиным на загадочной встрече
Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из Китая
«Силовые машины» начнут выпускать электродвигатели для атомных станций
УФАС заподозрило поставщиков питания в школы в картельном сговоре
Дональд Трамп готов к торговой войне с Китаем
Rusal Дерипаски просит льгот у правительства
Медведев с Сечиным обсудили цены на нефть
Интернет-омбудсмен: Telegram технически может передать часть ключей шифрования
По делу братьев Магомедовых суд арестовал акции 13 компаний
Интернет-торговля ищет пещеру Алибабы
«Никольские ряды»: отель, бутик и рок-н-ролл
Фанаты поднимут ценник на такси
Ресторанам вынесли меню
АЗС в ожидании апокалипсиса
Банковских клиентов опознают по усам
На белом катере к такой-то матери
Несанкционированную рекламу на Невском не замечали сотню лет?
Кладбище городских вывесок
Участники похоронного рынка нарушили ритуал
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым. Саудитов победили — и до пенсии доживем?

Михаил Огнев/

На канале Грибоедова в толпе футбольных болельщиков Ирана и Марокко распылили газ

КГИОП

Сотрудники КГИОПа сыграли в футбол в особняке Брусницыных

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51
«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов
Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12
При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%
Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
pixabay.com
05.06.2018 18:20
«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России
31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2018 15:14
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования ВЭБа
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования, запускаемой Внешэкономбанком. Двустороннее соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
ПАО «Группа ЛСР»
04.06.2018 16:48
Старт продаж квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»
«Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в доме №15 в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Предложение в проекте увеличилось на 161 квартиру площадью от 33 до 110 кв. м, от одной до четырех комнат. Стоимость квадратного метра начинается от 82 тыс. рублей.
«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00
О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ
18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
http://pixabay.com
01.06.2018 12:00
Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas
1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области
31.05.2018 15:40
На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений
Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
ГК «Эталон»
31.05.2018 11:40
Еще два банка аккредитовали ЖК «Галактика.Премиум» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк» аккредитовали жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.05.2018 12:18
Банк «Санкт-Петербург» в I квартале увеличил чистую прибыль на четверть
В январе-марте банк «Санкт-Петербург» заработал 1,8 млрд рублей. Банк увеличил чистую прибыль на 25% к I кварталу 2017 года, улучшив качество кредитного портфеля и сократив стоимость риска до рекордно низкого уровня
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.