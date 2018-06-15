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15.06.2018 16:40

Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из Китая

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из Китая на сумму $50 млрд. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении, сообщает ABC News в твиттере.

«В свете кражи интеллектуальной и технологической собственности со стороны Китая и других нечестных практик США вводят пошлину в размере 25% на товары из Китая на общую сумму в $50 млрд», — цитирует телеканал заявление Трампа по этому поводу. По его словам, Вашингтон больше «не может терпеть нечестные практики» Китая.

 

 

Ранее американская пресса сообщала о том, что президент Дональд Трамп провел переговоры с сотрудниками Белого дома, а также министерства торговли и финансов, где обсудил введение пошлин на китайские товары.

Напомним, что США и раньше собирались ввести пошлины, для того чтобы снизить дефицит торгового баланса на 200 миллиардов долларов. Ранее Дональд Трамп назвал его «крупнейшим в мире». В ответ Китай заявил, что может ввести повышенные пошлины на ввоз 128 товаров, произведенных в США. В марте президент США подписал меморандум, позволяющий поднять пошлины на сталь и алюминий не только из Китая, но и Японии, России, ЕС, Турции и ряда других стран на 25%. Позднее США отсрочили повышение тарифов на сталь и алюминий из ЕС, Мексики и Канады.


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