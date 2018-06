Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из Китая на сумму $50 млрд. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении, сообщает ABC News в твиттере.

«В свете кражи интеллектуальной и технологической собственности со стороны Китая и других нечестных практик США вводят пошлину в размере 25% на товары из Китая на общую сумму в $50 млрд», — цитирует телеканал заявление Трампа по этому поводу. По его словам, Вашингтон больше «не может терпеть нечестные практики» Китая.

JUST IN: Pres. Trump announces tariffs on $50 billion of Chinese technological goods.

"The United States will implement a 25 percent tariff on $50 billion of goods from China that contain industrially significant technologies." https://t.co/DsDT7Qaidq pic.twitter.com/VOgFF92k2t

— ABC News (@ABC) 15 июня 2018 г.