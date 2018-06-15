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15.06.2018 17:12
Итоги недели с Андреем Константиновым. Саудитов победили — и до пенсии доживем?
Под шум открытия чемпионата мира по футболу правительство повысило пенсионный возраст и НДС. Президент США Дональд Трамп заявил, что, как ни крути, Крым — наш. Сборная России порвала шаблон и сборную Саудовской Аравии. Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа – писатель Андрей Константинов. Ведущая эфира – Надежда Мадзалевская.
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