Итоги недели с Андреем Константиновым. Саудитов победили — и до пенсии доживем?

15.06.2018 17:12

Под шум открытия чемпионата мира по футболу правительство повысило пенсионный возраст и НДС. Президент США Дональд Трамп заявил, что, как ни крути, Крым — наш. Сборная России порвала шаблон и сборную Саудовской Аравии. Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа – писатель Андрей Константинов. Ведущая эфира – Надежда Мадзалевская.