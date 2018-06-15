Поклонская пригласила Трампа в Крым

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа в Крым. Такое предложение парламентарий сделала, чтобы политик убедился в правильности своего заявления о принадлежности полуострова России.

Поклонская считает, что после такой поездки Трамп «покажет всему миру, что является самостоятельным и порядочным политиком и первым лицом Америки, которому не чужды слова «демократия», «справедливость» и «смелость». А его «трусливые коллеги-политики» вообще забудут, как их зовут, передает 15 июня слова народной избранницы РБК.

Ранее информационный порта BuzzFeed сообщил, что во время одного из мероприятий саммита G7 в Канаде Трамп назвал Крым российским. Свою позицию американский президент объяснил тем, что на полуострове все говорят по-русски. При этом присутствовавшие на ужине политики не поняли, было ли эти слова шуткой.

Высказывание президента США в Кремле не комментируют, а глава МИД Украины Павел Климкин призвал не тиражировать «глупости». По мнению Климкина, слова Трампа были вырваны из контекста.