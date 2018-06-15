Пункты пропуска на севере Финляндии открыли для велосипедистов

Два лапландских МАПП, которые были закрыты для велосипедов из-за того, что ими пользовались беженцы, желающие попасть из России в Суоми, снова открыты для этого вида транспорта.

Пункты пропуска Салла и Райя-Йоосеппи теперь можно пересекать на велосипеде. Об этом 15 июня объявила пограничная служба Суоми.

Если этот вид транспорта снова будет использоваться для нелегального попадания в республику, то власти пообещали рассмотреть способы пресечь поток мигрантов.

Напомним, что 23 декабря 2015 года Финляндия ввела запрет на пересечение границы на велосипедном транспорте на лапландских пунктах пропуска Салла (Salla) и Райа-Йоосеппи (Raja-Jooseppi), мотивируя свое решение недостаточно развитой инфраструктурой. До этого со стороны России через пункты пропуска, граничащие с Мурманской областью, в Финляндию прибыло почти 650 просителей убежища. Подавляющее большинство въезжали на велосипедах. После запрета почти 1000 потенциальных просителей убежища остались на российской территории. Многие из них купили автомобили в России, чтобы попасть в Евросоюз.