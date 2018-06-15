Захарова прокомментировала слова Трампа о “российском Крыме”

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала свою оценку сообщениям американской прессы о том, что Дональд Трамп назвал Крым «российским» на саммите «Большой семёрки».

Дипломат 15 июня обратила внимание журналистов на то, что в РФ на всех уровнях было заявлено: обсуждение статуса Крыма – тема закрытая. И если есть вопросы относительно полуострова, нужно заглянуть в Конституцию РФ.

«Кто и что за закрытыми дверями говорил, утечки... Комментировать все это – дело неблагодарное. Мы оперируем фактической информацией», – добавила Мария Захарова.

О том, что Трамп признал полуостров территорией России, стало известно благодаря информационному порталу BuzzFeed, который, в свою очередь, 14 июня сослался на свои дипломатические источники. Президент США заявил остальным лидерам «Большой семерки», что Крым является российским, поскольку его жители разговаривают на русском языке. По данным американского сайта, разговор о полуострове зашел на курорте Ла-Мальбе в провинции Квебек, где руководитель вашингтонской администрации ужинал в обществе коллег из Группы семи.