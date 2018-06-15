Трамп: Обама хотел войны с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава Соединенных Штатов Барак Обама был готов к войне с Северной Кореей. Об этом написал в своем твиттере Fox News 15 июня.

«Когда я говорил с президентом Обамой, он, по существу, был готов начать войну с КНДР», — приводит Fox News выдержку из интервью Трампа телеканалу.

.@POTUS: "When I was talking to President Obama, he essentially was ready to go to war with North Korea." pic.twitter.com/2sf932LS5p — Fox News (@FoxNews) 15 июня 2018 г.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошел первый саммит лидеров США и КНДР – Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Диалог начался с рукопожатий глав государств, которые формально находятся в состоянии войны с 1953 года. Главы государств подписали документ по итогам встречи. После церемонии подписания Трамп заявил, что гордится достижениями саммита и о том, что подготовка итогового документа потребовала доброй воли, но обе стороны будут впечатлены результатами, и отныне отношения США и КНДР будут развиваться в «совсем иной плоскости». Он назвал подписанный совместный документ «важным, всеобъемлющим и подробным», способным решить «большую и опасную проблему». Помимо этого Трамп заявил, что готов пригласить лидера КНДР в Белый дом.

После президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон откажется от совместных с Южной Кореей военных учений у Корейского полуострова, однако не стал называть конкретные сроки. На следующий день госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американцы рассчитывают на «крупное» ядерное разоружение КНДР уже через два — два с половиной года.

Стоит добавить, что Ким Чен Ын прилетел на самиит с Трампом на китайском правительственном лайнере. Пекин в ответ на запрос Пхеньяна предоставил лидеру КНДР Ким Чен Ыну самолет для совершения перелета в Сингапур, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.