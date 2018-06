Трамп: Обама хотел войны с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава Соединенных Штатов Барак Обама был готов к войне с Северной Кореей. Об этом написал в своем твиттере Fox News 15 июня.

«Когда я говорил с президентом Обамой, он, по существу, был готов начать войну с КНДР», — приводит Fox News выдержку из интервью Трампа телеканалу.

.@POTUS: "When I was talking to President Obama, he essentially was ready to go to war with North Korea." pic.twitter.com/2sf932LS5p