Открыты продажи квартир в жилом комплексе ЦДС «Елизаровский»

Группа ЦДС приступила к реализации квартир в новом жилом комплексе ЦДС «Елизаровский». Стоимость квартир начинается от 2,7 млн рублей.

Группа ЦДС открыла продажи квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса ЦДС «Елизаровский». Объект расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, на пересечении улиц Невзоровой, Ольги Берггольц и Уездного проспекта. Площадь квартир составляет – 81 688 тыс. кв. м. Здания возводятся по кирпично-монолитной технологии. Фасады решены в современном архитектурном стиле с чередованием кирпича различных природных оттенков.

В составе первой очереди предусмотрено строительство 20-этажного жилого дома, состоящего из пяти корпусов, со встроенными коммерческими помещениями и пристроенными паркингами на 221 и 230 машиномест, а также детского сада на 295 малышей. Будут организованы велопарковки на 150 мест.

В каждой очереди жилого комплекса ЦДС «Елизаровский» будет реализован принцип безбарьерной среды: входные группы расположены на уровне земли, доступ к лифту обеспечен без перепадов высот. Большая площадь остекления входных групп обеспечит доступ естественного света. Места общего пользования и коридоры типовых этажей будут оформлены по индивидуальному дизайн-проекту с применением высококачественных современных материалов: плитки, керамогранита, улучшенной штукатурки.

Система безопасности жилого комплекса ЦДС «Елизаровский» включает огороженную территорию, вход на которую осуществляется только по магнитному ключу, а также видеонаблюдение по периметру, во дворе, в каждой парадной и в лифтах.

Ввод первой очереди в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2020 года. Завершить строительство всего объекта планируется во 2 квартале 2021 года.

«Новый жилой комплекс ЦДС «Елизаровский» расположен в активно развивающемся Невском районе Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от центра города, – сообщил директор департамента недвижимости Группы ЦДС Сергей Терентьев. – К преимуществам локации можно отнести также близость станции метро «Елизаровская» – всего в 1 км от нашего объекта – и нескольких природных рекреационных зон: Палевского сада, сада Ткачей и парка им. Бабушкина. ЦДС «Елизаровский» – это комфортный и продуманный жилой комплекс, отвечающий высоким стандартам качества. Учитывая пожелания наших покупателей, мы уделили особое внимание квартирам семейного формата: в большом разнообразии в комплексе представлены однокомнатные и двухкомнатные квартиры с большой кухней‐гостиной, остекленной лоджией площадью до 8 кв. м, специальными нишами для хранения в комнате или коридоре. Трехкомнатные квартиры порадуют наличием двух лоджий — на кухне и в одной из спален, где можно оборудовать рабочий кабинет или место для отдыха. Для комфорта проживания большой семьи в некоторых квартирах мы предусмотрели спальню с отдельным санузлом».

Справка о ГК «ЦДС»

ЖК «Елизаровский» – застройщик ООО "НеваСтрой", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/elizarovskiy/documents/?doc_type=project_declaration