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15.06.2018 16:21

На канале Грибоедова в толпе футбольных болельщиков Ирана и Марокко распылили газ

Болельщикам из Ирана и Марокко не дали перекричать друг друга. В толпе футбольных фанатов, собравшихся на пересечении Невского проспекта и канала Грибоедова, кто-то распылил газовый баллончик днём 15 июня. Об этом с места инцидента передаёт корреспондент «Фонтанки».
На канале Грибоедова в толпе футбольных болельщиков Ирана и Марокко распылили газ
Михаил Огнев/

 

Атмосферу праздника внезапным выбросом в воздух испортить не удалось. Болельщики закашлялись, но соревнования по перекрикиванию друг друга не прекратили. Встреча сборных Ирана и Марокко состоится в Петербурге сегодня, 15 июня. Начало матча запланировано на 18:00.

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня в Москве. Всего игры мундиаля примут 11 российских городов, 7 матчей пройдут в Петербурге. Иностранные болельщики прибывают в город поездами, они буквально наводнили Северную столицу и уже делятся впечатлениями.

Смотреть в новом окне Михаил Огнев


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