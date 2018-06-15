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15.06.2018 16:02

Открыты продажи в жилом комплексе ЦДС «Полюстрово»

Открыты продажи в жилом комплексе ЦДС «Полюстрово»
ГК «ЦДС»

Группа ЦДС приступила к реализации квартир в новом жилом комплексе ЦДС «Полюстрово». Стоимость предложения начинается от 2,2 млн. рублей.

Группа ЦДС открыла продажи квартир в жилом комплексе комфорт-класса ЦДС «Полюстрово». Вниманию покупателей предлагаются продуманные студии площадью от 22,15 до 31,65 кв. м, удобные однокомнатные квартиры площадью от 30,05 до 46,36 кв. м, практичные двухкомнатные квартиры площадью от 49,25 до 68,13 кв. м и семейные трехкомнатные квартиры площадью до 100 кв. м. Во всех квартирах предусмотрена полная отделка «под ключ», выполненная по современным стандартам. Минимальная стоимость предложения составляет от 2,2 млн рублей.

Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, на пересечении Пискаревского проспекта и улицы Маршала Тухачевского. В состав комплекса входит кирпично-монолитный 17-этажный жилой дом, наземный паркинг на 373 машиноместа и детский сад, совмещённый с начальной школой.  В составе ЦДС «Полюстрово» также будут организованы велопарковки на 298 мест.

Концепция комплекса предполагает создание двора без машин. На внутренней, свободной от автотранспорта территории разместится детский сад, совмещённый с начальной школой, – на 160 и 100 мест соответственно, а также современные детские, спортивные площадки и зоны отдыха. Чтобы жители комплексы могли быть спокойны за безопасность своих детей и имущества, на территории ЦДС «Полюстрово» предусмотрена система контроля доступа и камеры видеонаблюдения по периметру, во дворе и на придомовой территории, на въезде и на этажах паркинга, на входе в парадные, на первых этажах и в лифтах. Двор комплекса будет полностью огорожен и закрыт для посторонних.

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2020 года.

«ЦДС «Полюстрово» – это следующий жилой комплекс, который возводится в рамках нашей новой концепции строительства, предусматривающей улучшенные потребительские характеристики и более высокие стандарты качества жизни, – сообщил директор департамента недвижимости ЦДС Сергей Терентьев. – У комплекса будет стильный и современный облик, гармонично вписывающийся в сложившуюся застройку южной части Пискаревского проспекта. Помимо хорошо развитой инфраструктуры, близости нескольких парков и набережной Невы, ЦДС «Полюстрово» отличает наличие собственного детского сада, совмещенного с начальной школой, а также ряда современных и практичных опций, таких как индивидуальные кладовые в каждой секции и велопарковки на территории жилого комплекса».

Справка о ГК «ЦДС»

ЖК «Полюстрово» – застройщик ООО "Охтинская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/polyustrovo/documents/?doc_type=project_declaration


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