Пожилые россияне получат год бесплатного обучения

Проект Минтруда гарантирует гражданам старше 50 лет бесплатное обучение, "потому что жизнь меняется".

Российская система образования должна поменяться из-за демографических изменений в обществе, в частности дав возможность обучаться россиянам старшего поколения. Об этом 15 июня заявил заместитель министра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко.

"Если раньше учились пять лет, то сегодня можно за четыре года выучиться, а дальше не все идут учиться на специалитет. Дайте этот год людям за 50 лет. Это будет бесплатный, государством гарантированный год обучения людям в расцвете карьеры, потому что жизнь меняется", – цитирует Вовченко ТАСС.

Напомним, что 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года, это означает, что пожилым россиянам придется дольше работать до выхода на заслуженный отдых. По его словам, соответствующий законопроект рассматривается главным федеральным органом исполнительной власти. Власть предлагает поднять границу выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Изменения будут проходить в несколько этапов. Мнения по поводу реформы разделились. Например, глава Счетной палаты Алексей Кудрин приветствовал нововведения, заявив, что они выгодны гражданам России. Бывший министр труда и соцразвития России Оксана Дмитриева, в свою очередь, настаивает на том, что реформа ударит по поколению, которое начинало трудовую биографию в конце 80- и начале 90-х.