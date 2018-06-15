Комитет по туризму возглавит сын главы Горизбиркома

Петербургскому комитету по туризму подобрали нового главу. Как стало известно «Фонтанке», им станет замглавы Московского района, сын главы петербургского Горизбиркома Евгений Панкевич.

Информацию о своём назначении чиновник подтвердил корреспонденту «Фонтанки» 15 июня.

«Сегодня я работаю в администрации последний день. С понедельника выхожу на работу в комитет», – сообщил Панкевич. По словам будущего главы комитета по туризму, ему предстоит начать работу во время важного этапа для города – чемпионата мира по футболу. «Нам предстоит выкладываться на всю мощь», – подчеркнул он. Среди приоритетных направлений развития городского туризма Панкевич отметил конгрессно-выставочное и сезонный туризм.

Напомним, что ранее Панкевич-младший руководил Городским туристско-информационным бюро. Эту должность он получил в 2016 году, тогда же проходила выборная кампания в Государственную думу и городской ЗакС. До этого Евгений Панкевич был заместителем директора Музея Суворова по развитию и советником главы администрации Центрального района. В марте, накануне президентских выборов, он получил назначение на пост заместителя главы в Московском районе.

Как пояснил «Фонтанке» Евгений Панкевич, его карьерное движение не связано с деятельностью его отца. «Я для туризма человек неслучайный, поэтому это абсолютно разные истории», – заключил он.