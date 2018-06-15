Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"

В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях».

Согласно статье 5.27.1 КоАП РФ размер штрафа за допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда составляет для должностных лиц от 15 000 до 25 000 рублей и для юридических лиц от 110 000 до 130 000 рублей (за каждого необученного).

Продолжительность курса: 40 академических часов.

Условия:

Прохождение обучения бесплатное.

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть зарегистрированы в Санкт-Петербурге и относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Обучение могут пройти не более 15 сотрудников от одного юридического лица/ИП.

Для участия необходимо зарегистрироваться и подать заявку в установленной форме.

По окончании выдается удостоверение о проверке знаний требований охраны труда (удостоверение установленного образца).



Начало обучения: 30 июня 2018 года.

Формируются группы с разным графиком обучения. Количество мест ограничено!

Регистрация: https://goo.gl/forms/2pxeudaxB5FVcNEi2

Справки по телефону: (812)4541787 Вавилова Инна, Иваненко Ольга

Лицензия №128 от 14 февраля 2012г.