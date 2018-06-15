Сотрудники КГИОПа сыграли в футбол в особняке Брусницыных

«Любовь к футболу объединяет», - вооружившись этой цитатой Владимира Путина, сотрудники Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры подключились к спортивному празднику, который пришел в Петербург.

Пользуясь служебным положением и возложенной на них миссией просвещать граждан об архитектурных богатствах Петербурга, они пришли с мячом в подконтрольные объекты во внеурочный час — чтобы устроить свой «чемпионат».

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Футбольные баталии служащие КГИОПа развернули исключительно с благими намерениями - снять видеоролик, который бы объединил тему футбола и петербургский памятник — в целях популяризации последних. Среди своих же нашли актеров, монтажера, сценариста и, конечно, режиссера. А после съемок тут же авторитетно зафиксировали: «При съемке ни один памятник не пострадал».

В кадре предстали интерьеры особняка Брусницыных — жемчужины эклектики конца XIX века, находящегося ныне в плачевном состоянии, а также пышного зрительного зала Александринского театра и Этнографического музея.