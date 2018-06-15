На Украине прокомментировали слова Трампа о российском Крыме

Украинские власти назвали "сплетнями" информацию СМИ о том, что президент США на встрече G7 признал Крым частью России.

"Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них", – цитирует 15 июня пресс-секретаря украинского МИДа Марьяну Бец телеканал "112 Украина".

Ранее издание Buzzfeed со ссылкой на дипломатические источники утверждало, что на встрече с лидерами "Большой семерки" Трамп сказал, что Крым – российский, раз там все разговаривают на русском. При этом республиканец подчеркнул, что полуостров перешел к России во время правления его предшественника Барака Обамы, который, по словам Трампа, "мог говорить что хотел" и виноват в произошедшем. Американский лидер, по информации Buzzfeed, назвал Украину самым коррумпированным государством в мире.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ометила, что ей ничего не известно о словах американского президента.