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15.06.2018 15:20

На первые сборы «Зенита» поедут 29 игроков

Стал известен состав игроков «Зенита», которые отправятся на первые сборы в Австрии. Как сообщает пресс-служба команды 15 июня, всего в список вошли 29 игроков.

Полный список:

Вратари – Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Никита Гойло;

Защитники – Миха Мевля, Эммануэль Маммана, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Максим Карпов, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Богаев, Евгений Чернов;

Полузащитники – Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз, Олег Шатов, Ильзат Ахметов (на просмотре), Роберт Мак;

Нападающие – Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Лука Джорджевич.

Первые тренировочные сборы «Зенита» пройдут с 17 по 29 июня в Австрии. О дальнейшем расписании подготовки к сезону будет объявлено позже.

Напомним, ранее «Зенит» опубликовал состав нового тренерского штаба .


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