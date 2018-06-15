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15.06.2018 15:09

Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса в честь Дня России

Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса в честь Дня России
Скриншот с сайта https://www.facebook.com/aeroflotinternational/posts/834462936745455

Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса «Россия всегда со мной», который традиционно проводит 12 июня, в День России. Пассажиры, как и раньше, активно откликнулись на призыв прислать фотографии с флагом России, сделанные по случаю государственного праздника нашей страны.

Творческий конкурс проводился в социальных сетях ВКонтакте и англоязычном Facebook. Главным сюжетом фото стали флаг России и Аэрофлот, у которого российский триколор является элементом логотипа и фирменной ливреи. Российские флаги распространялись на рейсах, которые авиакомпания 12 июня выполняла в самые разные города планеты. Поэтому многие снимки были сделаны на борту воздушных судов. Также на конкурс поступили фотографии с российским флагом, сделанные пассажирами на земле. Причем все работы сопровождались словами любви к России.

Победителями конкурса признаны шесть пользователей сети ВКонтакте — Валерия Мухамедрахимова, Георгий Прудников, Светлана Жукова, Екатерина Кандрашина, Feodora Shestak, Владимир Хлумов. Их фотографии набрали наибольшее количество лайков и получили награды Аэрофлота — большие точные копии воздушных судов Аэрофлота в масштабе 1:100.

Еще шесть разделили второе место. Это — Alice Abasova, Алена Аленкина, Анфиса Шклярук, Анна Щербакова, Роман Ишмухаметов, Мария Каменская. Призом для них стали точные копии самолетов в масштабе 1:144. Эти модели представлены в юбилейной ливрее, которая создана специально к 95-летию Аэрофлота по мотивам русской национальной росписи в бело-синих тонах.

Среди конкурсантов, которые представили свои работы в англоязычном сообществе Facebook, победительницей стала Айка Сугихара из Японии. Она сообщила, что впервые познакомилась с Россией десять лет назад, куда прибыла на учебу, но до сих пор хранит в своем сердце самые теплые чувства к великой стране и ее людям. Кроме ее снимка на странице Аэрофлота размещены фотографии еще трех финалистов.

Фотоконкурс «Россия всегда со мной» — это, в первую очередь, патриотическая акция, которая призвана подчеркнуть значение России как великой державы с широкими возможностями. Кроме того, в этом году была поставлена задача отметить преимущества самолетного парка Аэрофлота — самого молодого среди крупнейших авиакомпаний мира с активным флотом более 100 машин.

 


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Новости компаний
Скриншот с сайта https://www.facebook.com/aeroflotinternational/posts/834462936745455
15.06.2018 15:09

Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса в честь Дня России

Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса «Россия всегда со мной», который традиционно проводит 12 июня, в День России. Пассажиры, как и раньше, активно откликнулись на призыв прислать фотографии с флагом России, сделанные по случаю государственного праздника нашей страны
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50

«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград

С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
Пресс-служба "Аэрофлот"
09.06.2018 15:38

Аэрофлот объявит всемирный фотоконкурс в честь Дня России

В День России, 12 июня, Аэрофлот проведет традиционный фотоконкурс «Россия всегда со мной». Победителей ждут призы – точные копии самолетов Аэрофлота.
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Новости компаний
Скриншот с сайта https://www.facebook.com/aeroflotinternational/posts/834462936745455
15.06.2018 15:09
Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса в честь Дня России
Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса «Россия всегда со мной», который традиционно проводит 12 июня, в День России. Пассажиры, как и раньше, активно откликнулись на призыв прислать фотографии с флагом России, сделанные по случаю государственного праздника нашей страны
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50
«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
Пресс-служба "Аэрофлот"
09.06.2018 15:38
Аэрофлот объявит всемирный фотоконкурс в честь Дня России
В День России, 12 июня, Аэрофлот проведет традиционный фотоконкурс «Россия всегда со мной». Победителей ждут призы – точные копии самолетов Аэрофлота.
предоставлено компанией «Аэрофлот»
09.06.2018 15:27
«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга
Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.06.2018 11:13
Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100
Аэрофлот получил сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого Аэрофлотом с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединённой авиастроительной корпорацией
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.06.2018 14:46
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым летом 2018 года. Авиакомпания Россия увеличит количество рейсов до трёх в сутки, при этом провозная ёмкость возрастёт на 24%.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 15:53
Ввод Крымского моста не повлияет на цены авиабилетов в Симферополь
Аэрофлот не собирается повышать цены на билеты в эконом-классе в Крым на собственные рейсы и не будет сокращает количество рейсов в аэропорт города Симферополь.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 15:01
«Победа» получила двадцатый Boeing 737-800
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» получила новый самолет Boeing 737-800, поставленный во флот компании напрямую с завода производителя в Сиэтле (США, штат Вашингтон). Двадцатый самолет авиакомпании позволит добавить в расписание компании не менее семи рейсов в сутки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 14:53
«Спортолёт» - народное название самолета «России»
Авиакомпания «Россия» подвела итоги открытого конкурса в социальной сети Instagram на выбор названия для лайнера в новой уникальной спортивной ливрее. За неделю участниками конкурса было предложено более 130 различных названий, из которых самым популярным стало - «Спортолёт».
shutterstock.com
04.06.2018 12:31
130 лет на троих: весь год помогаем Фонду Хабенского
В 2018 году отмечаются сразу три даты, мимо которых наша авиакомпания никак не могла пройти. 95 лет исполняется со дня рождения гражданской авиации, 25 лет назад появились «Уральские авиалинии», и десятилетний юбилей отмечает Благотворительный Фонд Константина Хабенского.
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