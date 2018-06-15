Солнцемобиль из Петербурга, отмеченный Путиным, представят в Сочи

​В следующую среду, 20 июня, на трассе «Формулы 1» в Олимпийском парке в Сочи состоится презентация первого российского солнцемобиля SOL, разработанного в Санкт-Петербурге командой Polytech Solar Team. Как сообщается 15 июня на сайте «Сочи Автодрома», во время дебютных заездов продемонстрируют технические возможности новинки.

6 июля команда солнцемобиля примет участие в первом этапе соревнований American Solar Challenge. Сама гонка пройдёт с 14 по 22 июля. За это время SOL должен преодолеть около 3 тысяч километров по дорогам общего пользования в четырёх американских штатах.​

Напомним, в апреле президент Владимир Путин во время посещения Санкт-Петербургского политехнического университета познакомился с солнцемобилем, расписался на нём и не исключил, что лично протестирует его в Сочи, когда у него «как раз будет совещание с военными».

Путину показали первый российский "солнцемобиль": Может проехать до 500 км на одной зарядке. Президент обещал в Сочи заехать и протестировать лично pic.twitter.com/VB67OtsmLE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 апреля 2018 г.

Созданием электромобиля, работающего на солнечной энергии, занимается команда Polytech Solar Team, образованная весной 2016 года на базе Молодежного конструкторско-технологического бюро СПбПУ. SOL разгоняется до 120 км/ч, он выполнен в основном из углепластика и предназначен для участия только в спортивных соревнованиях. Для безопасности пилота установлена стальная пространственная рама. Солнечные панели площадью 4 квадратных метра установлены на крыше, производимого ими заряда должно хватать примерно на 500 километров.