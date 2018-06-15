Семак определился с помощниками в «Зените»

Футбольный клуб «Зенит» озвучил состав нового тренерского штаба на сезон 2018/19.

Как сообщает пресс-служба петербургской команды 15 июня, ассистентами главного тренера Сергея Семака станут Александр Низелик, ранее работавший в «Уфе», Игорь Симутенков и Анатолий Тимощук, тренером вратарей останется Михаил Бирюков.

За физическую подготовку в новом штабе будут отвечать Иван Карминати и Андреа Сканавино. Аналитической работой займутся Максим Гайдовский, Александр Попович и Василий Галямин.

Новым главным врачем команды назначен Михаил Гришин. Ему будут помогать Владимир Хайтин, Павел Плешков, Павел Скорик, Александр Рязанцев, Андрей Цветков, Исаак Серрано и Мария Бурова.

Начальник команды — Евгений Кошелев. В административный штаб также вошли Илья Писарский, Юрий Гусаков, Антон Костровский и Алексей Фролов.

«Зенит» начнет подготовку к новому сезону 17 июня, когда команда отправится на первые тренировочные сборы в Австрию.

С 2010 по 2017 годы Низелик работал переводчиком Лучано Спаллетти, ассистентом Фабио Капелло в сборной России по футболу, а также тренером в Академии ФК «Зенит». Выпускник классической гимназии присоединился к штабу Семака в январе 2017 года. Мария Бурова почти 10 лет проработала тренером-реабилитологом в московском «Локомотиве» и полтора года – в «Уфе».

Напомним, 29 мая главным тренером ФК «Зенит» был назначен Сергей Семак. 1 июня стало известно, что он хочет вернуть в клуб полузащитника Игоря Денисова, который сейчас выступает за московский «Локомотив».