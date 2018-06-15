Лидер «Коррозии металла» собрался в мэры Москвы, чтобы колонизировать Марс

Сергей Троицкий, более известный как лидер группы «Коррозия металла», по прозвищу Паук, выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Москвы, но кресло Собянина он занимать не собирается. Цель музыканта — донести свои идеи до действующего градоначальника.

Как рассказал вероятный кандидат журналистам 15 июня, задачи на выборах у него технические, и он рассчитывает, что действующий мэр использует его идеи, а так – «Собянин вне конкуренции». Озвучил он и конкретные предложения, например выселение из «хрущевок» не в новые квартиры, а сразу на Марс. Бесплатные парковки для коренных москвичей и купол над столицей, регулирующий погоду, должны принести Троицкому, по его подсчетам, не менее 35% голосов.

Для Паука предвыборная гонка процесс привычный, некоторые, например выборы мэра посёлка Запрудня Московской области, он даже выиграл, правда от должности отказался. В 2013 году он уже баллотировался и на столичные выборы, однако не смог набрать нужное количество подписей.

Выборы мэра Москвы пройдут 8 сентября в единый день голосования. Собянин идет на них самовыдвиженцем.