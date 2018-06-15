Песков объяснил, почему Путин передумал не повышать пенсионный возраст: Это было 13 лет назад

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин отказался от своего обещания не повышать пенсионный возраст до конца своего президентства. Глава государства дал его в ходе своей «прямой линии» в 2005 году.

«Вы говорите о 2005 годе, и здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад. И, конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры. А ни одна страна не существует в вакууме», – цитирует Пескова 15 июня «Дождь».

В правительстве, тем временем, объяснили причину повышения пенсионного возраста для женщин. В пояснительной записке, которой располагает РБК, сказано, что представительницам слабого пола теперь придется дольше работать из-за «равного распределения домашней нагрузки на членов семьи» и, как следствие, изменения их статуса в обществе. Кроме того, продолжительность жизни женщин увеличилась, а значит, появилось время для дополнительных лет работы.

О повышении пенсионного возраста официально было объявлено 14 июня, а уже сейчас мы можем увидеть, как будет работать реформа на практике.