Из-за конфликта единороссов Горизбирком снял с поста председателя ТИК Невского района

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга 15 июня отстранила от должности главу территориальной избирательной комиссии Невского района №5 Рахбар Спешилову. На нее пожаловались единороссы во главе с депутатом Игорем Высоцким.

Как ранее писала «Фонтанка», причиной жалобы в Горизбирком стала конфликтная ситуация при формировании участковых избирательных комиссий в районе. В территориальную избирательную комиссию было подано два списка людей от «Единой России». Один утвердили на районном политсовете, другой неожиданно передали в ТИК от первичного отделения партии в «Невском округе».

В одном из списков был заинтересован депутат ЗакСа от «Единой России» Игорь Высоцкий, в другом – единороссы «Невского округа». Местной администрацией в муниципалитете руководит сын главы терризбиркома. Позже выяснилось, что местные партийные лидеры отказались от своей подписи под списками кандидатов в УИК, несмотря на то, что лично их принесли в терризбирком.

При обсуждении жалобы городского отделения партии «Единая Россия» Горизбирком проголосовал за снятие Рахбар Спешиловой с поста председателя ТИКа. В числе прочего ей припомнили нарушения во время президентских выборов. Тем не менее, единого мнения по части ситуации с формированием списков в УИК от «Единой России» в Невском районе высказано не было. Несмотря на это, за снятие Спешиловой проголосовали 8 членов ГИК, трое воздержались.