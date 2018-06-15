Перед ЧМ Роскачество изучило приложения для каршеринга: плохих нет

Исследовательская лаборатория информационных продуктов Роскачества проверила, насколько мобильные приложения сервисов каршеринга адаптированы для использования туристами в период чемпионата мира по футболу. Об этом 15 июня сообщается на сайте Роскачества.

Исследованы популярные мобильные приложения сервисов каршеринга – десять для Android и десять для iOS, эксперты оценили их по 36 параметрам, в числе которых функциональность, безопасность, удобство пользования, производительность, надёжность.

Некачественных приложений (меньше 3 баллов по шкале от 0,5 до 5,5) не выявлено вовсе. Наиболее высокие показатели – у BelkaCar (5,18 баллов), «Карусель» (4,99) и «Делимобиль» (4,91) для iOS и BelkaCar (5,01), «Карусель» (4,89) и Anytime (4,72) для Android. Наименьший итоговый балл получило приложение CAR5 для обеих платформ (iOS – 4,12, Android – 3,96).

Группа параметров функциональных возможностей – одна из самых важных потребительских характеристик любого мобильного приложения. Всего оценивалось 16 параметров функциональности, в том числе возможность привязать несколько банковских карт, наличие информации о тарифах в приложении, карты заправок, информации о зоне платной парковки, завершении аренды, истории поездок и фильтра по модели автомобиля. Наиболее функциональные приложения – «Карусель», BelkaCar и Anytime, наименее– CAR5. Самая информативная карточка автомобиля оказалась у приложения Anytime, меньше всего информации представлено в приложении RENTMEE.

Удобство пользования оценивалось по следующим параметрам: простота и качество навигации, наличие приветственной инструкции, раздел «Помощь и информация», обратная связь и адаптация для иностранных туристов в преддверии Чемпионата мира по футболу. Самым удобным эксперты Роскачества признали приложение BelkaCar (5,24 балла из 5,5 возможных по этим критериям), высокие баллы приложения CAR5 (5,15) и «Яндекс.Драйв» (5,00). Меньше всех набрал Anytime (3,83) по причине отсутствия раздела «Помощь», но он тоже достаточно удобен в пользовании.

По простоте и качеству навигации в лидерах BelkaCar, «Яндекс.Драйв», Matreshcar, CAR5, TimCar и RENTMEE. Чуть менее простые – «Делимобиль», YouDrive, Anytime и «Карусель», в них до момента бронирования автомобиля надо кликнуть с домашнего экрана два раза или более.

Оценка адаптации для иностранцев складывается из возможности зарегистрироваться в сервисе иностранному гражданину и поддержки иностранных языков. Здесь в лидеры выбились Anytime, Matreshcar и TimCar, которые полностью переведены на два и более иностранных языка и позволяют регистрироваться гражданам других стран. Высокий балл у «Делимобиля» и BelkaCar (полностью переведены только на английский язык). Что касается поддержки по телефону, на англоязычные вопросы не смогли ответить в сервисах YouDrive, Matreshcar и «Карусель». Не позволяет регистрироваться иностранным гражданам только «Яндекс.Драйв».

Еще одна важная группа критериев – безопасность. С помощью специализированного ПО приложения проверялись на наличие возможных уязвимостей и вредоносных программ, оценивалась избыточность запрашиваемых разрешений, безопасность передачи данных, возможность удаления учетной записи и установки пароля. Согласно стандарту Роскачества, все данные должны передаваться в зашифрованном виде, в противном случае при перехвате трафика злоумышленниками устройство становится уязвимым для атак. Самыми безопасными оказались «Делимобиль» для iOS и «Яндекс.Драйв» для Android.