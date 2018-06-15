Смольный снес три летних кафе и десять лотков и автолавок в центре Петербурга

Комитет по контролю за имуществом проводит рейд против незаконной торговли в центре Петербурга.

Как сообщили читатели «Фонтанки», его сотрудники были замечены за сносом летних кафе «Чайникофф» на Лиговском проспекте, а также «Марчеллис» и «Две палочки» на улице Восстания.

В ККИ подтвердили, что демонтировали веранды. «Причина – отсутствие правовых оснований для размещения элемента благоустройства», – пояснили в комитете. Кроме них Смольный изъял 10 лавок, тумб и столов, с которых велась торговля.