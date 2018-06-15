Метро Петербурга продлит работу до двух ночи из-за матча Россия - Египет

Работу метро продлят в ночь на 20 июня. График изменят из-за футбольного матча между сборными России и Египта. Игра начнётся в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург».

Как сообщает 15 июня сайт подземки, на вход станции будут работать до 2:00 утра, а на выход — до последнего пассажира.

Жители и гости города смогут воспользоваться всеми станциями метро, кроме вестибюля 1-й станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2-й станции «Ленинский проспект», вестибюля 2-й станции «Площадь Ленина», вестибюля 1-й станции

«Московская», вестибюля 1-й станции «Девяткино», вестибюля 2-й станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт-1», «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская» и «Спасская».

Сегодня работу метрополитена продлевать не будут: игра начнется раньше, в 18:00. На поле стадиона на Крестовском острове встретятся сборные Марокко и Ирана.