Интернет-торговля ищет пещеру Алибабы

Онлайн-торговля в России за пять лет растеряла половину крупнейших игроков и сильно замедлила темпы роста. Дать ей новый импульс вызвались Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Как и с кем финансовые гиганты поделят рынок объемом 2 трлн рублей, узнала «Фонтанка».

В 2016 году президент Владимир Путин высказал пожелание, чтобы в России появился аналог китайской Alibaba. Спустя два года готовы к запуску три пилотных проекта, которые разрабатывают Сбербанк вместе с «Яндекс-Маркетом», ВТБ в партнерстве с «Почтой России» и сетью магазинов «Магнит», а также Газпромбанк с Mail.ru и «Мегафоном». Успех этих начинаний будет зависеть от того, смогут ли новые российские площадки сыграть на опережение: пока они копируют Alibaba и Amazon, те могут уйти далеко вперед.

Онлайн несет потери

По итогам 2017 года оборот российского рынка онлайн-ритейла составил 1 трлн рублей, посчитала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Это лишь 3% от общего оборота розницы (29,8 трлн рублей). Для сравнения, в Китае этот показатель превышает 15%, в Великобритании – 14%, в США – более 7%. Шансов догнать и перегнать развитые страны немного: темпы роста замедляются. Если до 2014 года обороты продавцов ежегодно росли на 30%, то в 2016 отрасль прибавила 21%, а в 2017-м только 13%.

Не слишком хорошо себя чувствуют и участники рынка. Если сравнить ТОП-30 игроков российской e-commerce за 2013 и 2017 годы, то окажется, что за это время она не досчиталась половины игроков.

Вовсе прекратили работать дочка «Связного» Enter, площадки Wikimart, E96.ru, «Сотмаркет» и vasko.ru, «Ютинет». Еще восемь компаний сильно снизили долю рынка и оказались за пределами тридцатки. В ближайшее время список может сократиться еще больше. К примеру, немецкая Otto Group объявила о закрытии в России своих проектов Quelle и Otto.

Сложная ситуация у отечественного ритейлера «Юлмарт», переживающего корпоративный конфликт.

Рынок скоро не досчитается и онлайн-проектов офлайновой розницы. После объединения с «М.Видео» прекратит существование сеть «Эльдорадо», а «Евросеть» перейдет под бренд «Связной».

О том, что российский рынок e-commerce должен вот-вот вступить в новую эру, много рассуждали участники Петербургского международного экономического форума. Так, заместитель министра экономического развития Олег Фомичев назвал главной проблемой отсутствие инфраструктуры. Из-за этого отечественные онлайн-магазины по сути являются просто службами доставки иностранных товаров. С появлением игроков, которые готовы инвестировать крупные деньги в эту экосистему, ситуация должна измениться, уверен министр.

Такими игроками вызвались стать банкиры. «Сейчас они ищут новую аудиторию, новые возможности», – говорит президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Успехи Amazon и Alibaba показали им, что продавцы и покупатели интернет-магазинов – перспективная группа клиентов, и банки готовы вкладывать деньги в это направление, добавляет эксперт.

Сбербанк и «Яндекс»: эволюция маркет-плейса

«Яндекс» и Сбербанк решили создать российский аналог Amazon на основе «Яндекс-Маркета». В апреле компании договорились, что вложат в его развитие 60 млрд рублей. А в мае запустили в тестовом режиме площадку «Беру.ру». В отличие от маркет-плейса «Яндекс-Маркет», который позволяет только искать товары, сравнивать цены, а затем направляет в магазин продавца, «Беру.ру» самостоятельно оформляет покупки и отвечает за их доставку. Как пояснил в ходе ПМЭФ генеральный директор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков, классический маркет-плейс должен эволюционировать в универсальную платформу, которая даст продавцам каналы сбыта, решит проблему с доставкой и предоставит платежные инструменты.

Одновременно «Яндекс» и «Сбербанк» готовят платформу для трансграничной торговли. Проект возглавил Алекс Васильев, ранее отвечавший за развитие логистической компании Cainiao (входит в Alibaba Group) в России и СНГ. Предполагается, что на первом этапе площадка будет заниматься доставкой иностранных товаров, но затем начнет работать и с экспортом российских за рубеж.

Пока масштаб бизнеса не слишком велик. Ассортимент «Беру.ру» насчитывает 25 тысяч товаров в семи категориях. «План до конца года иметь 150 тысяч товарных позиций на площадке, в ближайшие несколько лет ассортимент увеличится до миллиона», – рассказали «Фонтанке» в «Яндекс.Маркет». Для сравнения – ассортимент Ozon.ru насчитывает 5 млн позиций, на площадке Aliexpress – десятки миллионов. Пока нерешенным остается и вопрос с инфраструктурой. Сейчас компания использует арендованные мощности, соответствующие ее стандартам качества, отмечают в «Яндекс.Маркете».

ВТБ, «Почта России» и «Магнит»: между онлайном и офлайном

В отличие от предприятия «Сбербанка» и «Яндекса», вопрос с инфраструктурой у второго консорциума практически решен. В его распоряжении мощности логистического гиганта «Почта России», а также 37 распределительных центров, более 6 000 автомобилей и 17 тысяч магазинов «Магнит» по всей России.

А вот бизнес-модель не имеет пока четких очертаний. Меморандум о сотрудничестве, подписанный в феврале 2018 года, говорит о создании «нового розничного формата для комбинированного оказания торговых, почтовых, логистических и банковских услуг». По словам генерального директора «ВТБ Капитал» Алексея Яковицкого, стратегия нового ретейлера состоит в стирании границ между «онлайном и офлайном». Крупнейшая российская торговая сеть «Магнит» «не может не стать частью экосистемы электронной коммерции», уточнил он.

«Магнит» в конце июня запустит магазины в отделениях «Почты России» в 12 городах России, а грузовики ретейлера начнут перевозить посылки. Один из возможных вариантов развития проекта – создание сервиса по доставке товаров. Известно, что ФГУП планирует развивать услугу фулфилмента (комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки – прим.ред).

Собственная инвестиционная программа «Почты России» на 2018 год составит 30 млрд рублей, половина этой суммы пойдет на развитие логистики, половина на модернизацию ИТ-инфраструктуры. Еще 30 млрд рублей на создание 40 логистических центров выделит ВТБ. Но будет ли это кредит или инвестиция, пока не определено.

Газпромбанк, Ростех, «Мегафон» и Mail.ru: покупатели из соцсетей

Еще один консорциум в составе Газпромбанка, госкорпорации «Ростех», «Мегафона» и Mail.ru работает над созданием того самого российского аналога Alibaba. Эти компании решили начать с продвижения финансовых сервисов. Партнёры планируют использовать данные о пользователях соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», чтобы адресно предлагать им финансовые продукты. Стоимость совместного предприятия оценивается в 450 млн долларов. Дальнейшее развитие в сфере электронной коммерции будет логичным шагом для этого проекта, считает Александр Иванов из Национальной ассоциации дистанционной торговли. «У Mail.ru есть служба доставки Delivery club и другие проекты в сфере электронной коммерции, эксперименты с продажами в социальной сети «ВКонтакте», – говорит он. Конкурентным преимуществом этой площадки будет недорогой трафик, который можно привлекать из социальных сетей.

Догнать и перегнать

Сбербанк и «Яндекс» намерены через пять лет продавать товары на 500 млрд рублей. Весь рынок к этому году, по оценкам АКИТ, должен составить 2 трлн рублей. Таким образом, «Беру.ру» претендует на четверть рынка электронной коммерции. Другие консорциумы своих прогнозов не озвучили, но можно предполагать, что их аппетиты, как минимум, не меньше.

Это не такой уж неосуществимый план. Бизнес-модель интернет-ретейлеров первой волны оказалась неустойчивой. Несмотря на солидный оборот, большинство из проектов не приносило прибыль. «В отличие от них, у банков есть ресурсы, которые могут поддерживать проекты в период проб и ошибок», – считает Александр Иванов.

Но конкурировать новые площадки в первую очередь будут не с отечественными игроками, а с настоящими Alibaba и Amazon. По подсчету АКИТ, сейчас более трети трат россиян на онлайн-покупки остается в кармане иностранных интернет-магазинов, в основном участников площадки Aliexpress. Правительство готовит меры по ограничению трансграничной онлайн-торговли. В частности, планирует постепенно снижать порог беспошлинного ввоза для посылок из зарубежных интернет-магазинов с €1 тыс. до €200.

Но на этом пути уже наметились проблемы. На прошлой неделе стало известно, что «Почта России» технологически не готова к реформам, и предлагает правительству перенести снижение беспошлинного порога на начало 2021 года. Это может поставить под угрозу ее совместный проект с ВТБ.

Тем временем международные гиганты активно ищут выход из положения. Так, Alibaba уже локализовалась в России, запустив площадку Tmall для российских продавцов. «Не исключено, что придет и Amazon. Копировать их будет бесполезно, догнать – невозможно», – отмечает Александр Иванов.

Надежды правительства на то, что российские онлайн-площадки, подобно Alibaba, помогут сделать рывок небольшим производителям, на фоне недавнего решения о повышении базовой ставки НДС с действующих 18% до 20%, тоже могут не оправдаться. «Без дополнительных мер поддержки это не сработает. Надо менять налоговую политику, сертификацию лицензирование. Если этого не сделать, то мы получим аналоги «Яндекс-маркета» — маленькие интернет-магазины, которые будут торговать импортными товарами», – подчеркивает эксперт.

Иными словами, если законодательные инициативы по изменению НДС не будут сбалансированы понижением других отчислений, российские интернет-ретейлеры не смогут конкурировать с зарубежными гигантами.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»