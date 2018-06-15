Дома возле стройки у Литейного моста обзавелись протестным баннером
Надпись, процесс появления которой заснял фотограф «Фонтанки», гласит: «1 новая стройка рушит 2 памятника». Баннер появился на здании у Литейного моста. Наше издание не единожды упоминало о проблемном участке. Застройщик, ООО «Еврострой-УСП», уверяет, что соседние памятники архитектуры никак во время работ не пострадали, компания на месте снесенной советской пятиэтажки строит «семиэтажный воссоздаваемый жилой дом». Отметим, в разрешении на строительство здание значится как девятиэтажное.
Жители соседних памятников архитектуры – «Доходного дома Полубояринова» и «Казармы гвардейской конной артиллерии» – не только вывешивают баннеры, но и обращались в прокуратуру.
Напомним, кроме жителей домов у Литейного моста послания городу оставляют и недовольные с Ремесленной улицы. На тротуаре под мостом Бетанкура появилась надпись «Тут загибается народ».
Справка:
Собственники компании-застройщика — миллиардеры Оксана и Валерий Кравцовы, основной актив которых — ГК «Еврострой». Компания известна в Петербурге элитными жилыми комплексами на Крестовском острове. В 2016 году 50% акций одной из компаний Кравцовых – «Еврострой-М» – отошли Анне Селегень, дочери спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова. Сейчас эти 50% принадлежат Владимиру Селегеню — полному тезке отца мужа (свекра) Анны Селегень.