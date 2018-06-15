Дома возле стройки у Литейного моста обзавелись протестным баннером

На Воскресенской набережной на одном из домов возле стройплощадки, которая, по словам местных жителей, разрушает соседние здания-памятники, днем 15 июня появился протестный баннер.

Надпись, процесс появления которой заснял фотограф «Фонтанки», гласит: «1 новая стройка рушит 2 памятника». Баннер появился на здании у Литейного моста. Наше издание не единожды упоминало о проблемном участке. Застройщик, ООО «Еврострой-УСП», уверяет, что соседние памятники архитектуры никак во время работ не пострадали, компания на месте снесенной советской пятиэтажки строит «семиэтажный воссоздаваемый жилой дом». Отметим, в разрешении на строительство здание значится как девятиэтажное.

Жители соседних памятников архитектуры – «Доходного дома Полубояринова» и «Казармы гвардейской конной артиллерии» – не только вывешивают баннеры, но и обращались в прокуратуру.

Напомним, кроме жителей домов у Литейного моста послания городу оставляют и недовольные с Ремесленной улицы. На тротуаре под мостом Бетанкура появилась надпись «Тут загибается народ».