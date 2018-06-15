В Петербурге у браконьеров отберут краснокнижных животных

В петербургском парламенте хотят ужесточить ответственность за незаконный оборот объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Петербурга. Соответствующий законопроект 15 июня поддержали в комитете по законодательству петербургского Заксобрания.

Авторы проекта закона депутаты Денис Четырбок и Мария Щербакова предлагают наказывать за посягательства на краснокнижные объекты не только штрафом, но и ввести понятие "конфискация животных и растений", а также "орудия совершения преступления».

На данный момент штраф за браконьерство составляет от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч рублей – должностных лиц, для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Красная книга Санкт-Петербурга ведется с 2004 года. Сегодня в нее занесено свыше 400 объектов, среди которых шесть видов летучих мышей, болотная сова, ласка и европейская косуля.