Путин и Си Цзиньпин поговорили о КНДР

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону урегулирование ситуации на Корейском полуострове, сообщает пресс-служба Кремля 15 июня.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином… Затронуты некоторые актуальные вопросы международной повестки, включая урегулирование ситуации на Корейском полуострове", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошел первый саммит лидеров США и КНДР – Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Диалог начался с рукопожатий глав государств, которые формально находятся в состоянии войны с 1953 года. Главы государств подписали документ по итогам встречи. После церемонии подписания Трамп заявил, что гордится достижениями саммита и о том, что подготовка итогового документа потребовала доброй воли, но обе стороны будут впечатлены результатами, и отныне отношения США и КНДР будут развиваться в «совсем иной плоскости». Он назвал подписанный совместный документ «важным, всеобъемлющим и подробным», способным решить «большую и опасную проблему». Помимо этого Трамп заявил, что готов пригласить лидера КНДР в Белый дом.

После президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон откажется от совместных с Южной Кореей военных учений у Корейского полуострова, однако не стал называть конкретные сроки. На следующий день госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американцы рассчитывают на «крупное» ядерное разоружение КНДР уже через два — два с половиной года.

Стоит добавить, что Ким Чен Ын прилетел на самиит с Трампом на китайском правительственном лайнере. Пекин в ответ на запрос Пхеньяна предоставил лидеру КНДР Ким Чен Ыну самолет для совершения перелета в Сингапур, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.