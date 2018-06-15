Фан-зона, которую мы заслужили

Почему петербургская фан-зона на Конюшенной площади именно такая, какой должна быть? И с этим городу жить до середины июля.

Фан-зону на Конюшенной начали ругать еще до открытия – за блокадный пейзаж на фоне фирменных баннеров. На превью в социальных сетях она, бедная, выглядела так себе. Как бы намекая, что в нашем культурном контексте слова «фан» и «зона» ну никак не "женятся". Оставалось надеяться только на одно — что в нее никто не пойдет. Действительно, а зачем, если весь Невский — сплошная фан-зона, а трансляции чемпионата будут греметь из каждого бара!

Впрочем, насчет нашей сборной тоже считали, что остается только надеяться.

Видео: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

За час до начала матча России с Саудовской Аравией к синим воротцам с фирменной символикой чемпионата было не подойти. Ни с канала Грибоедова, ни с Марсова поля. Маленькая девочка в белой футболке бегает туда-сюда вдоль длиннющей очереди, размахивая зелено-бело-красным флагом, и скандирует: «Иран! Иран!» Она успеет намотать несколько километров, прежде чем ее семья доберется до рамок металлодетекторов: стоять надо минут двадцать.

Для нефанатов вдоль фан-зоны оставлен узенький коридорчик, ведущий от Невского в сторону Летнего сада. Сбоку — решетка, над головой — сетка. Зона — она и в Африке зона. «Дииима!» – зовет женщина с коляской, прислонив лицо к ограждению. Но ее великовозрастный Дима уже прыгнул за флажки – шустро вписался в компанию подростков, которые стоят у самого пропускного пункта. Они приняли улыбчивого дядьку по универсальному дворовому паролю: «Можно с вами?» И уже ни одна сила во Вселенной не вернет Диму назад. Во всяком случае, прямо сейчас.

Те, кто наивно придет к началу матча, отстоят час и уйдут ни с чем: примерно в полседьмого порталы в фан-зону закроют, чтобы внутри не началась давка.

А пока отстоявшие очередь проходят досмотр (досматривают без фанатизма, по лицам, а не по паспортам) и, влетая в фан-зону, утыкаются в другую очередь — в туалет. А потом в третью — за пивом, и в четвертую — за какой-то едой. Над беспокойно переплетающимися очередями сияет с гигантского экрана физиономия Робби Уильямса — к нему верхом на жар-птице едет оперная богиня Аида Гарифуллина, поэтому Робби пока что ведет себя хорошо и никакие пальцы в камеру не показывает.

В толпе смешиваются запахи пива, вареной кукурузы, жженого сахара и разогретых солнцем тел. Египтяне в «фараонских» шапках, австралийцы в желтых, под цвет их фанатских футболок, ушанках, целая грядка веселых мексиканцев в сомбреро, застенчивые иранцы, две питерские девчонки, грамотно нарядившиеся в короткие топики с нарисованными фломастером на грудях футбольными мячами, — им буквально не дают прохода, все хотят сфотографироваться. «Наши выиграют, будет два — ноль!» – утверждают они. Солнце шпарит так, что хочется к мексиканцам под сомбреро.

Очередей нет только у прилавков с сувенирами. Купить предлагают странное. Полушерстяные фанатские шарфы за полторы тысячи рублей, валенки и валяные из шерсти тапки (курс тапка — две тысячи рублей за пару, или 32 доллара, или 27 евро, похоже, ЦБ чего-то не знает, и тапок пора делать валютой), китайские броши с котиками и целующимися попугайчиками по 500 – 600 рублей, более благородные серебряные украшения местного производства с эмалью и узорами решеток петербургских набережных — по 2 – 3 тысячи рублей.

В левом углу фан-зоны выгорожено крошечное футбольное поле. Наши болельщики увлеченно гоняют мяч с командой иранцев, стремясь забить в игрушечные ворота. Иранцы побеждают под гул трибун в далеких «Лужниках».

За футбольным полем указатель «выход» направляет любознательных в узкий, обложенный фирменными щитами проход. Над головами — намотанная спиралью колючая проволока и красные фонари через метр. В полном соответствии со стилистикой пейзажа иностранцы присаживаются вдоль прохода покурить на кортах. В конце импровизированного коридорчика – открытые двери медпункта и приветливые люди в медицинских костюмах. Справа вагон-туалет вознаграждает отважного путешественника отсутствием очереди. По центру — синий щит с надписью «Выход» и стрелкой влево и вверх. Подняв голову, как требует стрелка, упираешься взглядом в желтую стену, на которой кто-то вывел черной краской загадочное: «Гештальт». Видимо, образованный человек сразу должен понять, что «гештальт должен быть закрыт» и «выхода» здесь нет. Для необразованных рядом дежурят двое полицейских — их задача махать рукой вправо, чтобы у синего щита не скапливались те, кто не может закрыть "гештальт" самостоятельно.

Фан-зона на Конюшенной удалась такой, какой она должна быть по правде, в которой, как известно, сила. Никто не скажет, что это «потемкинская деревня», показуха и пускание пыли в глаза. Главное в ней, как и во всей нашей стране в соответствии с последними сводками из Кремля, — люди. Колючая проволока над головой, видавший хрущевскую оттепель асфальт под ногами, пандусы для маломобильных групп, об которые можно обломать ноги в поисках выхода, — все заставляет радоваться тому, что есть, и жить здесь и сейчас. Даже центральная глава Спаса-на-Крови, умело замаскированная реставраторами под ракету «Ангара-А5» перед стартом, смотрится не как досадное недоразумение, а как синтез современных отечественных приоритетов. «Россия» — «Саудовская Аравия 5:0». Мы хорошо молились.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"