В Петербурге умер старейший археолог мира Василий Любин

Профессор, доктор наук Василий Любин скончался в Петербурге на 101-м году жизни. Свою трудовую деятельность он связал с Институтом истории материальной культуры РАН.

О кончине профессора сообщается на сайте института. Любин скончался 14 июня, спустя полгода после того, как отметил 100-й день рождения. По информации СМИ, он скончался от сердечного приступа в больнице РАН, где находился на плановом лечении.

Как археолог наиболее существенный вклад он внес в изучение эпохи палеолита на Северном Кавказе, в Туркмении, Западной Африке, именно он открыл Кударские пещеры в Юго-Осетии. Его перу принадлежат более 300 научных публикаций. В институте отмечают, что его деятельность была крайне продуктивна, несмотря на то, что заниматься археологией он начал в 32 года, пройдя Великую Отечественную войну в составе Западного, Брянского, Первого и Второго Прибалтийских фронтов. «Поразительное научное долголетие, уникальная работоспособность Василия Любина не имели аналогов в отечественной и мировой науке. Светлая память о Василии Прокофьевиче останется с нами навсегда».