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Фонтанка.fi
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15.06.2018 14:03

Совершивший теракт в Финляндии беженец приговорен к пожизненному заключению

Совершивший теракт в Финляндии беженец приговорен к пожизненному заключению
скриншот Ilta-Sanomat

Уездный суд региона Варсинайс-Суоми признал марокканца Абдеррахмана Буанана виновным в совершении теракта в Турку в августе прошлого года. Он будет отбывать пожизненное заключение в тюрьме города, где совершил преступление. 

Судья признал, что его нападение на прохожих, в результате которого погибло два человека, а восемь получили ранения, было совершено с террористическими целями. 

"Баунан хотел совершить свое преступление, чтобы продолжить деятельность террористической организации ИГИЛ (запрещенной на территории России. – Прим. ред.) атака, совершенная от имени организации и пропаганда ставили своей целью посеять страх", – цитирует решение суда издание Ilta-Sanomat. 

Сторона обвинения предъявляла на суде доказательства того, что Буанан имел связи с запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организацией ИГИЛ, и пошел на преступление именно под влиянием радикальных идей. В ходе следствия у марокканца нашли пропагандистские материалы террористов, а также написанный им самим манифест и записанное видеообращение. По версии следствия, марокканец убийствами хотел отомстить за действия западной коалиции войск в Сирии.

Сторона обвинения с самого начала требовала для преступника высшей меры наказания. Так, в марте заместитель генерального прокурора Райя Тойвиайнен заявила, что она будет добиваться для Буанана пожизненного заключения. 

Сам марокканец отрицал, что им двигали террористические цели, хотя заявил, что собирался обезглавить своих жертв. Кроме того, в сентябре прошло года стало известно, что молодой человек планировал атаку на финскую военную базу, о чем сообщили СМИ. При этом молодой человек был признан вменяемым. Адвокат Каарле Гуммерус выстроил защиту обвиняемого на том, что действия его подзащитного не нанесли вреда государству, поэтому их нельзя квалифицировать как терроризм.

Преступника направили в учреждение пенитенциарной системы города Турку. У него еще есть возможность обжаловать вердикт в суде высшей инстанции.

Напомним, что 22-летний гражданин Марокко Абдеррахман Буанан прибыл в Финляндию в качестве просителя убежища под ненастоящим именем, указав другой возраст, в конце весны 2016-го. В конце прошлого года он получил отказ Миграционной службы. 18 августа 2017 года, вооружённый ножом, он устроил резню в центре Турку. В результате его действий пострадали 8 человек, двое погибли. Полиции удалось выяснить, что преступление было совершено из идеологических соображений, что дало основание квалифицировать атаку как террористический акт.​ Это первый в Финляндии теракт, совершенный исламистом. Подробности – в материале "Террористы добрались до Финляндии".

 


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