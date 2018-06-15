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15.06.2018 13:51

3,5 года колонии получили аферисты, польстившиеся на жильё умерших в Петербурге

Пятеро мошенников, покушавшихся на квартиры умерших, осуждены в Петербурге. 

Как сообщает 15 июня Генпрокуратура РФ, речь идёт о Виктории Лобачёвой и её соучастниках — Антоне Заволожином, Романе Кадовбе, Анастасии Берязницкой и Андрее Ткачене. По версии следствия, в июне прошлого года Лобачёва, имея фиктивную доверенность, хотела приватизировать, приобрести, а после продать квартиру умершего хозяина на Ленинском проспекте стоимостью 4,3 млн рублей. Но осуществить задуманное ей не удалось. 

Уже вместе со своими соучастниками Лобачёва попыталась продать жильё другого умершего, на улице Краснопутиловской. Мошенники подготовили договор купли-продажи, сделали фиктивную справку о регистрации. Но право на недвижимость не получили, так как полицейские задержали Берязницкую и Ткаченю.

Кировский районный суд Петербурга приговорил Лобачёву, Заволожина и Кадовбу к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Березницкая и Ткаченя получили условно 3 года лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

 

 

 


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