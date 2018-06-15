Ростовский ТЦ, «расплавивший» Lexus, отказался отвечать за солнечный зайчик

В Ростове-на-Дону на парковке торгового центра «Горизонт» из-за отражённого в окнах солнца расплавился внедорожник Lexus RX. Руководство ТЦ отказалось выплачивать автомобилисту компенсацию, пишет 15 июня «Газета.Ru». По словам заместителя гендиректора ТЦ Елены Заболотной, «за солнце» руководство торгового центра не отвечает».

«Пока у нас даже нет никакой претензии со стороны водителя. Чтобы нам хоть как-то отреагировать, нужны основания. Чтобы покрывать убытки, нужно доказать причинно-следственную связь между событиями. Но отвечать за солнце мы не можем. При этом на парковке стояли и другие автомобили, и с ними ничего не произошло. Недавно в Италии был такой случай – машина стояла на солнце и расплавилась, и ничего. В России подобных прецедентов не было. Поэтому для начала водителю нужно обратиться в суд и там доказать, кто виноват. Зданий со стеклянными окнами в России множество. Наше здание построено в соответствии со всеми нормами, проект прошел экспертизу, парковочные места были предусмотрены по проекту, и никаких нарушений не было. Все стекла у нас сертифицированы. Сейчас мы пока закрыли эти парковочные места. Но это лишь предусмотрительная мера. Пока мы разбираемся в ситуации. Но мы уже проконсультировались с экспертами, нам сказали, что через неделю солнце будет светить уже по-другому, и этого луча уже не будет – он будет образовываться в другом месте», — заявила Заболотная «Газете.Ru».

Напомним, на днях владелец дорогого внедорожника Lexus RX юрист Тимур Кация оставил его на парковке нового торгового центра. Через час мужчину вызвали по громкой связи: его Lexus дымился, а вокруг бегал сотрудник ТЦ с огнетушителем. Когда возгорание было ликвидировано, начали искать причину. Охранники предположили, что это был поджог. Но видеозапись с камеры наблюдения продемонстрировала, что «Лексус» начал дымиться сам после того, как на крыше и лобовом стекле сформировался солнечный зайчик.

«Внутри машины не было огня, но шел дым от плавления, в итоге машина расплавилась как внутри, так и снаружи, – рассказал Кация. — В тот же день этот факт зафиксировали в полиции. Автомобиль я отвез в дилерский центр для проведения экспертизы. Там выяснилось, что расплавился не только пластик. Согласно заключению эксперта, у автомобиля треснуло лобовое стекло и корпуса боковых зеркал, оказались повреждены накладки и молдинги, расплавилась хромированная внешняя отделка, испортились обшивка передней левой двери, накладка рамы задней двери, верхний динамик, рулевое колесо, переключатель стеклоочистителя и многое-многое другое. Всего независимая экспертиза насчитала ущерб в районе 1,4 млн руб. И это без скрытых дефектов, на наличие которых машину пока не проверяли».

Спустя пару дней автовладелец заметил, что место, куда стёкла ТЦ направляют солнечный зайчик, ограждено пластиковым заборчиком. Вместе с представителями ТЦ он провёл эксперимент: они установили на парковке пластиковую конструкцию, и вскоре она начала плавиться и загорелась.

Кация потребовал от хозяев торгового центра 1,5 миллиона рублей. Он пытался договориться с ТЦ в досудебном порядке, предоставив выводы независимой экспертизы, но получил отказ. В руководстве торгового центра заявили, что не могут принимать решение о выплате компенсации без судебного решения.