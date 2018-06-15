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15.06.2018 13:38

Банк России не опустил ключевую ставку

Совет директоров Банка России 15 июня 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, об этом сообщает сайт мегарегулятора финансового рынка страны.

"Банк России пересмотрел вверх прогноз инфляции с учетом предлагаемого повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году. Данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен в следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в 3,5–4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019 году. Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года", – объясняет свое решение ЦБ РФ.

Баланс рисков до конца 2019 года сместился в сторону проинфляционных рисков, добавлено в сообщении финансистов. "Банк России будет принимать решение по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза", – заключает регулятор.

Напомним, что до сегодняшнего дня в течение длительного времени Банк России планомерно понижал уровень ключевой ставки с шагом в четверть процента. В текущем году ЦБ снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте по 0,25 процентного пункта, а в апреле взял паузу. В прошлом году регулятор снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта.


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Количество банкротов в стране побило исторический рекорд
Количество признанных банкротами россиян в период с января по март увеличилось в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло 8966 человек, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ)
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В «Петербургской Недвижимости» снизились процентные ставки по ипотечным программам «Сбербанка». Теперь жилищный кредит по стандартным условиям банка можно оформить по ставке от 9,1% годовых, а в рамках программы «Субсидированная ставка» – от 7,1%
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