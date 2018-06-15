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15.06.2018 18:11

Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City

Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City
Петербургская недвижимость

«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.

Грамотная организация парковочного пространства – один из важнейших элементов создания комфортной среды в жилом комплексе. Чтобы придомовая территория не превращалась в хаотичную стоянку, а общественные зоны не соседствовали с проезжей частью, девелопер Setl City реализует концепцию «дворы без машин». Благодаря этому дети могут свободно играть во дворе, а взрослые – не переживать за их безопасность.

Для автомобилей Setl City организовывает наземные гостевые автостоянки и строит подземные отапливаемые паркинги с круглосуточной охраной, удобными выездами на улицу и выходами на территорию дома. В паркингах также предусмотрены двухъярусные системы парковки, позволяющие размещать один автомобиль над другим, – хорошее решение для семейств, имеющих несколько машин.

Теперь покупка собственного машино-места стала практичнее: и с точки зрения сохранения автомобиля в безопасности автомобиля, и с точки зрения экономии семейного бюджета. Только в «Петербургской Недвижимости», выступающей эксклюзивным брокером проектов Setl City, паркинг можно приобрести в собственность с применением рассрочки от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей на срок 7,5 лет, при первом взносе от 100 000 рублей.

Подробнее с условиями рассрочки от застройщика можно ознакомиться по телефону 33-55555

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

 

 


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«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
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