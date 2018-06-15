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15.06.2018 13:30

Россиянин получил 4,5 года тюрьмы за прописку в квартире 200 мигрантов

Суд Екатеринбурга отправил в колонию строгого режима местного жителя, который за деньги прописывал в своем жилье приезжих. Об этом 15 июня сообщает Свердловский областной суд.

Следствие выяснило, что мужчина всего за 500 рублей с человека обеспечивал иностранцев пропиской в собственной квартире и предоставлял ложные сведения в МФЦ и отдел по вопросам миграции.

Обвиняемый признал свою вину. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мужчина был неоднократно судим. За последние два года его трижды привлекали к ответственности, в том числе и за мошенничество с пропиской для приезжих.

При вынесении меры пресечения суд учел криминальное прошлое россиянина и дал ему 4,5 года тюрьмы.


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Россияне полюбили китайские кроссоверы
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