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15.06.2018 13:26

Землю вокруг СКК раздадут под застройку без конкурса

 

Комитет по законодательству петербургского парламента 15 июня поддержал проект закона о масштабных инвестпроектах реконструкции и строительства объектов культуры и спорта. Предполагается, что таким образом чиновники смогут провести реконструкцию СКК.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, инвестор сможет получить в аренду земельные участки без проведения торгов для строительства или реконструкции объекта спорта или культуры с учетом окупаемости инвестиций в такое строительство за счет создания на смежных участках объектов капитального строительства. Предполагается, что сам объект культуры или спорта должен в любом случае остаться в собственности у города.

При обсуждении законопроекта у депутатов остались вопросы к его оформлению. Так, парламентарии обратили внимание, что в тексте документа не прописано, что город получит объект спорта именно на безвозмездной основе. Кроме того, депутаты обратили внимание, что хотели бы быть в курсе условий договора ГЧП, который в таком случае заключат город и инвестор. Глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк пообещала, что депутаты смогут ознакомиться с условиями соглашения.

Отметим, что в законопроекте прописан минимальный объем инвестиций в 15 млрд рублей. Именно в такую сумму ранее оценили работы по перепланировке и увеличению площади СКК. Спортивный комплекс останется в собственности города. В обмен инвестор получит право на благоустройство территории вокруг СКК. В проекте комплексная жилая застройка, а также объекты социальной инфраструктуры: школа, спортивные площадки, два детских сада.

Реконструировать СКК планируют к чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Разработка конкурсной документации на реконструкцию комплекса и благоустройство ближайших территорий будет идти в течение лета, подрядчика найдут до 15 сентября.


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