Группа «Эталон» начинает продажи квартир в ЖК «Охта Хаус»

Группа «Эталон» объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе комфорт-класса «Охта Хаус», расположенном в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты, по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.

Проект реализует компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

Новый жилой комплекс общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного жилого корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры от студий до трехкомнатных.

Пространство «Охта Хаус» разделено на отдельные участки улицой Лагоды, однако уникальная архитектура зданий выполнена в едином стиле. На территории комплекса будут построены наземные многоуровневые паркинги и подземный паркинг. В комплексе также запроектирован встроенный детский сад.

ЖК «Охта Хаус» отличается современной инженерной «начинкой»: в комплексе будет реализована автоматизированная система управления и диспетчеризации здания, позволяющая поддерживать комфортные климатические условия и предупреждать аварийные ситуации. Скоростные бесшумные лифты, собственная диспетчерская служба, удобные колясочные – все эти опции создадут дополнительный комфорт для жителей комплекса.

На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни.

ЖК «Охта Хаус» будет построен по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов в районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Рядом проходят крупные городские магистрали: проспект Энергетиков, Большая Пороховская улица, Ириновский проспект и шоссе Революции, доехать на автомобиле до Площади Александра Невского можно всего за 12 минут. В 3,5 км от жилого комплекса расположена станция метро «Ладожская».

Завершение строительства жилых корпусов запланировано на IV квартал 2020 года, всего проекта – на IV квартал 2021 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/