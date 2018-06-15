В Петербург на выходных заглянет лето

Жители Петербурга и области могут смело доставать купальники, юбки, короткие шорты. В город возвращается настоящая летняя погода. Уже сегодня, 15 июня, воздух прогрелся до 23 – 24 градусов.

Теплая погода устанавливается и продержится все выходные. В субботу, 16 июня, в Северной столице ожидается 24 – 26 градусов тепла. В воскресенье и понедельник будет на пару градусов прохладнее за счет облачности. Но в любом случае это будут наиболее теплые дни: потом из-за атмосферного фронта и циклона начнутся кратковременные дожди, а температура воздуха установится в районе 20 градусов, сообщил «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Несмотря на то, что днем в городе на Неве будет очень тепло, белые ночи сохранят прохладу – температуру выше 15 градусов ожидать не приходится. Поэтому тем, кто хочет встретить рассвет на заливе или посмотреть на развод мостов, лучше захватить с собой теплые вещи.