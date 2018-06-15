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15.06.2018 13:20

Фонд «Галчонок» снял мультик о том, как бороться с травлей детей

Благотворительный фонд помощи детям с органическими поражениями центральной нервной системы "Галчонок" в рамках проекта "Травли.NET" создал мультфильм для детей и взрослых, в котором рассказывается о травле детей и как с этим явлением бороться.

Проект "Травли.NET" стартовал в сентябре 2017 года. Это антибуллинговая (от английского bullyng – "запугивание") программа для школ. Совместно с известными российскими психологами, педагогами и звездами кино и театра в рамках проекта учат сочувствию, принятию, уважению и пониманию уникальности каждого человека.

За это время фонд провел совместно с командой психологов "Открытые беседы", в которых приняли участие более 600 детей; подготовил методические пособия для детей и взрослых, которые в ближайшее время появятся в открытом доступе; провел семинары для учителей и родителей в Москве и Санкт-Петербурге; принял участие в Московской международной конференции "Аутизм: вызовы и решения".

Мультфильм о проблемах травли создавала целая команда, в которую вошли детский поэт Маша Рупасова, написавшая сценарий, психолог Людмила Петрановская, выступившая в роли консультанта, художники Елена и Стас Брыковы. Музыку к мультику написал композитор Николай Иншаков, а актриса Юлия Снигирь озвучила персонажей.

Создатели рекомендуют мультфильм к просмотру всей семьей.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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