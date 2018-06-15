Австрия намерена создать антимигрантскую ось Европы

Австрийский канцлер Себастьян Курц призвал создать коалицию Вена, Берлин и Рим для борьбы с наплывом беженцев.

"На мой взгляд, нам нужна "ось" для борьбы с нелегальной миграцией", – цитирует австрийского канцлера издание The Independent.

Куц считает, что странам-соседям – Италии, Германии и Австрии – необходимы совместные усилия в вопросе беженцев, так как они неконтролируемо перемещаются между государствами. По его словам, люди, которые приезжают в Италию, чаще всего оказываются в Австрии или Германии, а иногда мигранты просят убежища в одной стране, а затем скрываются в другой.

Австрийский канцлер призывает к обновлению европейской политики в отношении беженцев.

"Решение о том, кто приезжает в Европу, должны принимать сами европейцы", – резюмировал глава Австрии, которая станет председателем ЕС с 1 июля.

С кризисом беженцев страны ЕС столкнулись после свержения режима Муаммара Каддафи в Ливии и обострения военного конфликта в Сирии. По данным 2017 года, только в Германию из стран Ближнего Востока и Северной Африки перебралось более 1,6 млн беженцев. Значительное их количество стремятся попасть в ФРГ через Австрию, чем население и власти этой страны крайне недовольны.